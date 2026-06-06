كشف هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، عن وجود قرار من مجلس الإدارة بمضاعفة مكافأة منتخب الناشئين مواليد 2009.

وكان منتخب الناشئين قد حقق الميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في المغرب مؤخرًا.

وحقق المنتخب الوطني تحت 17 عامًا الميدالية المصرية الأولى في كأس الأمم الأفريقية للناشئين منذ 29 عامًا والثانية في تاريخ المسابقة بعد التتويج باللقب عام 1997.

وقال أبو ريدة علي هامش حفل تكريم منتخب 2009 والذي أقيم بالقاعة الرئيسية بمقر الاتحاد بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، إن اتحاد الكرة يقدم كل الدعم لمنتخب الناشئين قبل المشاركة في كأس العالم الذي يقام في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف : منتخب 2009 سيشارك في بطولة ودية في شهر سبتمبر المقبل من أجل الاستعداد بقوة للمونديال وحتى يظهر بقوة ويكون قادرا علي المنافسة علي اللقب.

وتابع رئيس الاتحاد المصري : قمنا بصرف 40 مليون جنيه خلال فترة إعداد المنتخب قبل المشاركة في أمم أفريقيا وهناك دعم متواصل خلال الفترة المقبلة وأشكر اللاعبين والجهاز الفني علي ما قدموه من أداء قوي وكبير في بطولة الأمم الإفريقية وكان قريبا جدا من الوصول للمباراة النهائية.