عاد المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي لاعب فريق كرايوفا الروماني إلي دائرة اهتمامات مسئولو النادي الأهلي مرة أخري تمهيدًا لبدء التفاوض مع ناديه ومن ثم ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعي الأهلي في الوقت الحالي إلي دعم صفوف الفريق بثنائي هجومي حيث هناك قناعة تامة داخل القلعة الحمراء بأن الشق الهجومي هو أكثر أهمية في تدعيمات الصيف.

وكشف مصدر بالأهلي لـ مصراوي، أن الجلسات المكثفة التي يعقدها سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة مع عصام سراج مدير التعاقدات بالنادي يرتكز الحديث فيها عن أهمية ضم ثنائي هجومي، موضحا أن الأهلي يضع أكثر من لاعب في اهتماماته من ضمنهم الفلسطيني أسد الحملاوي.

ولعب الحملاوي 48 مباراة مع فريق كرايوفا سجل فيهم 16 هدف وصنع 4 آخرين خلال الموسم الماضي، كما توج مع ناديه بالثنائية الدوري والكأس.

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