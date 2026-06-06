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كواليس أزمة الأهلي مع الشحات.. مصدر يكشف التفاصيل

كتب : رمضان حسن

03:43 م 06/06/2026 تعديل في 03:48 م
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    إمام عاشور مع حسين الشحات
  • عرض 8 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 8 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 8 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 8 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 8 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 8 صورة
    حسين الشحات

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يرغب النادي الأهلي في الإبقاء على جناح الفريق حسين الشحات وتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وكشف مصدر في الأهلي لـ مصراوي، أن الجلسة التي عقدها سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة مع اللاعب في الأسبوع الماضي لم يتم فيها الاتفاق علي تجديد عقده وانتهت كما بدأت دون أي جديد.

تفاصيل شروط الأهلي والشحات

وأوضح، أن هناك أزمة كبيرة بين الأهلي والشحات، تتمثل في أن لكل طرف شروط معينة في التفاوض حول تجديد العقد وهذه الشروط بعيدة عن بعضها البعض ، حيث يرغب الأهلي في منحه 25 مليون جنيه كراتب سنوي بحد أقصي فيما يريد الشحات الحصول علي 40 مليونًا في الموسم الواحد.

وأضاف المصدر : الأهلي يريد إتباع سياسة جديدة في عقود اللاعبين خلال الموسم المقبل من خلال وضع سقف مالي معين لا يتم تجاوزه حتى اللاعبين الذي تتخطي عقودهم 25 مليون جنيه في الموسم أمثال زيزو وتريزيجيه سيتم التفاوض معهم لتخفيض نسبة من رواتبهم السنوية.

باب الأهلي مفتوح لتجديد عقد الشحات

وشدد : لهذا السبب الأهلي يرغب في فرض شروطه المالية علي الشحات لكن هذا الأمر يرفضه اللاعب خاصة مع امتلاكه عروضا من أندية في دوريات عربية وخليجية تريد التعاقد معه، وإن كان لاعب الأهلي يتمنى أن يتم الاستجابة لمطالبه المالية ويختم مشواره مع كرة القدم داخل القلعة الحمراء.

وأنهي المصدر تصريحاته قائلا : باب تجديد الشحات مع الأهلي لم يُغلق وهناك جلسة جديدة يتم الترتيب لها وفيها يرغب النادي في تقريب وجهات النظر مع اللاعب ومحاولة إقناعه بتجديد عقده.

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