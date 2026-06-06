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"قبل مواجهة البرازيل".. ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر؟

كتب : يوسف محمد

07:18 م 06/06/2026
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    حسام حسن
  • عرض 15 صورة
    حسام حسن ومحمد صلاح
  • عرض 15 صورة
    حسام حسن
  • عرض 15 صورة
    التوأم إبراهيم وحسام حسن
  • عرض 15 صورة
    حسام حسن
  • عرض 15 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
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    حسام حسن ومنتخب مصر
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    منتخب مصر
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    منتخب مصر (5)
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    منتخب مصر (6)
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    منتخب مصر (4)
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    محمد صلاح مع منتخب مصر
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    منتخب مصر (3)

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ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة منتخب مصر الودية أمام نظيره البرازيلي، في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2026.

ومن المقرر إقامة المباراة غدا الأحد، في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، في آخر التجارب الودية للمنتخبين قبل المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم 2026.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026

ويشارك المنتخب المصري في النسخة المقبلة لبطولة كأس العالم 2026، في المجموعة السابعة رفقة كل من: "إيران، بلجيكا ونيوزيلندا".

ويستهل المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، مبارياته في البطولة بمواجهة المنتخب البلجيكي، يوم 15 يونيو الجاري.

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر

ويتولى حسام حسن مهمة القيادة الفنية لمنتخب مصر الأول، منذ فبراير 2024 وقاد منتخب مصر حتى الآن، في 29 مباراة بكافة المسابقات والمنافسات.

وقاد حسن منتخب مصر لتحقيق الفوز في 18 مباراة، حضر التعادل في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 لقاءات.

وسجل لاعبو منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن 46 هدفا، فيما تلقت شباكهم 21 هدفا.

ويطمح حسام حسن لقيادة المنتخب المصري، لتحقيق فوزه الأول في كأس العالم، حيث لم يتمكن المنتخب من تحقيق أي فوز خلال مشاركاته الثلاث السابقة بالبطولة.

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حسام حسن منتخب مصر كأس العالم 2026 مصر والبرازيل

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