مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
21:00

بولونيا

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

- -
21:00

كريستال بالاس

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
21:00

بورتو

جميع المباريات

عمرجابر: نستعد بدعم جماهيرنا.. وشباب بلوزداد فاز علينا من قبل في القاهرة

كتب : محمد خيري

02:53 م 16/04/2026

عمر جابر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك، عمر جابر، أن مواجهة شباب بلوزداد المقرر إقامتها غدًا في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية تمثل محطة مهمة وحاسمة في مشوار الفريق القاري.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، شدد عمر جابر على أن الفريق يستعد بكل جدية للمواجهة، معتمدًا على الدعم الجماهيري المنتظر في ستاد القاهرة الدولي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وأضاف قائد الزمالك أن لاعبي الفريق يدركون جيدًا أهمية اللقاء، خاصة بعد تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، مشيرًا إلى أن مواجهة العودة تختلف في تفاصيلها وتحتاج إلى تركيز كبير طوال التسعين دقيقة.

معتمد جمال زملكاوي مخلص

وأشاد عمر جابر بالمدير الفني معتمد جمال، واصفًا إياه بالشخصية الزملكاوية المخلصة، مؤكدًا أن بصماته الفنية بدأت تظهر على أداء الفريق، إلى جانب الدور الذي لعبته الأجهزة الفنية السابقة في إعداد الفريق خلال الفترة الماضية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على قوة المنافس، مشيرًا إلى أن شباب بلوزداد فريق محترم وسبق له تحقيق الفوز على الزمالك في القاهرة، إلا أن هدف الفريق في لقاء الغد يظل واضحًا وهو تحقيق الانتصار وحسم التأهل إلى المباراة النهائية.

ويستضيف الزمالك نظيره الجزائري في تمام السادسة مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وسط آمال جماهيرية كبيرة بمواصلة المشوار نحو اللقب القاري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك عمر جابر شباب بلوزداد الكونفدرالية

أحدث الموضوعات

أخبار السيارات

ما سعر أرخص سيارة أوروبية "زيرو" في مصر بعد الزيادات الأخيرة؟
زووم

"هربت من أهلها واحتكرها فريد الأطرش".. معلومات عن الفنانة الراحلة ليلى
حوادث وقضايا

لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
رياضة محلية

فرصة تاريخية للزمالك.. هل تحسم مباراة القمة بطل الدوري المصري؟
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: متفائلون باتفاق مع إيران.. و"النووي" خط أحمر لا تنازل عنه

أخبار

المزيد

