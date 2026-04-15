الدوري السعودي

النصر

20:00

الاتفـــــاق

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

21:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

21:00

سبورتينج لشبونة

إعلان

بحضور القائد.. مدرب الزمالك يتحدث عن مواجهة شباب بلوزداد في مؤتمر صحفي

كتب : محمد خيري

03:08 م 15/04/2026

معتمد جمال

يُعقد غدًا الخميس المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد، في إطار إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بمقر استاد القاهرة الدولي.

ويحضر المؤتمر المدير الفني للزمالك معتمد جمال في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، إلى جانب قائد الفريق عمر جابر، للحديث عن استعدادات الفريق للمواجهة المرتقبة.

وفي المقابل، يُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بفريق شباب بلوزداد في تمام الساعة 1:00 ظهرًا، بحضور المدير الفني سليم سبع واللاعب جان تشارلز أهوا، للحديث عن آخر استعدادات الفريق الجزائري للمباراة.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ومن المقرر أن تقام المواجهة بين الزمالك وشباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً على استاد القاهرة الدولي، حيث يدخل الزمالك اللقاء بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، التي أُقيمت على استاد نيلسون مانديلا.

فيديو قد يعجبك



تغييرات كبرى في الطريق.. 5 أبراج على موعد مع تحولات مصيرية
من الشاشة لـ الشهرة.. حكاية "تويتي" أشهر طائر كرتوني في العالم
استقرت أسبوعًا في معدتها.. كواليس استخراج "سوستة" من معدة طفلة بكفر الشيخ-
ترامب: الصين سعيدة للغاية لأنني أفتح مضيق هرمز ورئيسها "سيعانقني بحرارة"
فيفا يعلن الموعد النهائي لتسليم قوائم المنتخبات في كأس العالم 2026
إعلان

إعلان

لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
لأول مرة منذ بدء الحرب.. محادثات إماراتية إيرانية رفيعة لبحث التهدئة
أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير