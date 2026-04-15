بحضور القائد.. مدرب الزمالك يتحدث عن مواجهة شباب بلوزداد في مؤتمر صحفي

يُعقد غدًا الخميس المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد، في إطار إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بمقر استاد القاهرة الدولي.

ويحضر المؤتمر المدير الفني للزمالك معتمد جمال في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، إلى جانب قائد الفريق عمر جابر، للحديث عن استعدادات الفريق للمواجهة المرتقبة.

وفي المقابل، يُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بفريق شباب بلوزداد في تمام الساعة 1:00 ظهرًا، بحضور المدير الفني سليم سبع واللاعب جان تشارلز أهوا، للحديث عن آخر استعدادات الفريق الجزائري للمباراة.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ومن المقرر أن تقام المواجهة بين الزمالك وشباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً على استاد القاهرة الدولي، حيث يدخل الزمالك اللقاء بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، التي أُقيمت على استاد نيلسون مانديلا.