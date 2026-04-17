مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
18:00

شباب بلوزداد

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
20:45

كالياري

الدوري الفرنسي

لانس

- -
20:45

تولوز

جميع المباريات

منافس الزمالك.. هل يتولى علي ماهر تدريب شباب بلوزداد الجزائري؟

كتب : محمد عبد الهادي

12:20 ص 17/04/2026 تعديل في 01:04 ص

علي ماهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم نادي سيراميكا كليوباترا، حقيقة ما تردد في الساعات الماضية، عن وجود مفاوضات من نادي شباب بلوزداد لتعيين علي ماهرًا لتدريب الفريق الجزائري.

حقيقة مفاوضات شباب بلوزداد مع المدرب علي ماهر

كشف الإعلامي جمال الغندور، نقلًا عن مصدر مسؤول بنادي سيراميكا كليوباترا، أن مجلس إدارة النادي نجح في تجديد عقد المدرب علي ماهر لمدة موسم آخر.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه ستاد المحور، إن علي ماهر لم يتلقى أي عروض رسمية من نادي شباب بلوزداد الجزائري والأمر كله "تقارير صحفية".

وتابع، نجحنا في تجديد عقد المدرب علي ماهر منذ شهر، لمدة موسم آخر، والمدرب مستمر مع الفريق بشكل طبيعي.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره شباب بلوزداد مساء الجمعة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، وتنطلق صافرة اللقاء في السادسة مساء.

وكان الزمالك قد فاز بهدف نظيف في مباراة الذهاب، ليضع قدما في المباراة النهائية ويقترب خطوة من اللقب القاري الثالث بالكونفدرالية.

أحدث الموضوعات

