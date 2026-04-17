حسم نادي سيراميكا كليوباترا، حقيقة ما تردد في الساعات الماضية، عن وجود مفاوضات من نادي شباب بلوزداد لتعيين علي ماهرًا لتدريب الفريق الجزائري.

حقيقة مفاوضات شباب بلوزداد مع المدرب علي ماهر

كشف الإعلامي جمال الغندور، نقلًا عن مصدر مسؤول بنادي سيراميكا كليوباترا، أن مجلس إدارة النادي نجح في تجديد عقد المدرب علي ماهر لمدة موسم آخر.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه ستاد المحور، إن علي ماهر لم يتلقى أي عروض رسمية من نادي شباب بلوزداد الجزائري والأمر كله "تقارير صحفية".

وتابع، نجحنا في تجديد عقد المدرب علي ماهر منذ شهر، لمدة موسم آخر، والمدرب مستمر مع الفريق بشكل طبيعي.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره شباب بلوزداد مساء الجمعة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، وتنطلق صافرة اللقاء في السادسة مساء.

وكان الزمالك قد فاز بهدف نظيف في مباراة الذهاب، ليضع قدما في المباراة النهائية ويقترب خطوة من اللقب القاري الثالث بالكونفدرالية.

إقرأ أيضًا:

لماذا رفض محمد صلاح طلب مينديش بتبادل القمصان؟ (فيديو)

على طريقة المغرب والسنغال.. توقف مباراة بالقسم الثاني وتهديد بالانسحاب

"بسيارة أطفال".. سوبوسلاي يمازح محمد صلاح برسالة طريفة (صورة)