مدرب طنطا يكشف كواليس الانسحاب في مباراة المصرية للاتصالات

كتب : محمد عبد الهادي

05:25 ص 17/04/2026

أيمن المزين مدرب طنطا

أكد أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا، أن واقعة مباراة فريقه أمام المصرية للاتصالات ليست جديدة، وسبق وحدثت في أحد المباريات قبل عدة سنوات.

قال أيمن المزين عبر قناة Modern Mti: مساعد الحكم احتسب الكرة ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة، لكن عبدالعزيز السيد أصر على احتسابها ركلة جزاء، ولذلك كان لدينا إصرار على رؤيتها.

وأضاف: "قرار اتحاد الكرة بإيقاف عبدالعزيز السيد "محترم" ولكن حدثت أخطاء كثيرة أضرت بالفرق في البطولة، ولكن لجنة الحكام أحيانًا تقوم بمكافأة الحكام الذين يخطئون باسناد مباريات لهم في الدوري الممتاز.

وواصل: "عبدالعزيز السيد شخصية محترمة وسبق وأن أدار لنا عدة مواجهات سابقة، وليس لديه أي نوع من التعالٍ ويتعامل بشكل جيد، كان عليه أن يأخذ برأي المساعد، والذي رفع له يديه بأن اللعبة خارج المنطقة منذ البداية، لذلك وضع الحكم نفسه في وضع صعب.

وأكمل: "سبق وخسرنا عدة مباريات بسبب الأخطاء الكارثية للحكام، وبعد تعرضنا للظلم كان لنا رد فعل طبيعي.. وقرار الانسحاب من المباراة كان سيكون لمجلس الإدارة، وكانوا موجودين في المقصورة، ولكن في النهاية استكملت المباراة.

إقرأ أيضًا:
لماذا رفض محمد صلاح طلب مينديش بتبادل القمصان؟ (فيديو)

على طريقة المغرب والسنغال.. توقف مباراة بالقسم الثاني وتهديد بالانسحاب

"بسيارة أطفال".. سوبوسلاي يمازح محمد صلاح برسالة طريفة (صورة)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أيمن المزين نادي طنطا نادي المصرية للاتصالات

فيديو قد يعجبك



خاص| توجيهات عاجلة من شيخ الأزهر بعد واقعة رضيعة مستشفى الحسين
رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟
الموضة

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟
الجدل يعود حول حكومة نظيف.. د. "محيي الدين" يوضح معايير الحكم على الأداء
أخبار مصر

الجدل يعود حول حكومة نظيف.. د. "محيي الدين" يوضح معايير الحكم على الأداء
باسم يوسف على رأس القائمة السوداء في إسرائيل.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

باسم يوسف على رأس القائمة السوداء في إسرائيل.. ما القصة؟
ألفت عمر: "طلاقي لم يكن بسبب خيانة والعوضي كان حريصا على حل الخلافات"
زووم

ألفت عمر: "طلاقي لم يكن بسبب خيانة والعوضي كان حريصا على حل الخلافات"

بدأت هدنة لبنان.. كيف نقرأ تفاصيل الدبلوماسية المتناقضة فوق الليطاني؟
* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين