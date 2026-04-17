أكد أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا، أن واقعة مباراة فريقه أمام المصرية للاتصالات ليست جديدة، وسبق وحدثت في أحد المباريات قبل عدة سنوات.

كواليس الانسحاب في مباراة طنطا والمصرية للاتصالات

قال أيمن المزين عبر قناة Modern Mti: مساعد الحكم احتسب الكرة ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة، لكن عبدالعزيز السيد أصر على احتسابها ركلة جزاء، ولذلك كان لدينا إصرار على رؤيتها.

وأضاف: "قرار اتحاد الكرة بإيقاف عبدالعزيز السيد "محترم" ولكن حدثت أخطاء كثيرة أضرت بالفرق في البطولة، ولكن لجنة الحكام أحيانًا تقوم بمكافأة الحكام الذين يخطئون باسناد مباريات لهم في الدوري الممتاز.

وواصل: "عبدالعزيز السيد شخصية محترمة وسبق وأن أدار لنا عدة مواجهات سابقة، وليس لديه أي نوع من التعالٍ ويتعامل بشكل جيد، كان عليه أن يأخذ برأي المساعد، والذي رفع له يديه بأن اللعبة خارج المنطقة منذ البداية، لذلك وضع الحكم نفسه في وضع صعب.

وأكمل: "سبق وخسرنا عدة مباريات بسبب الأخطاء الكارثية للحكام، وبعد تعرضنا للظلم كان لنا رد فعل طبيعي.. وقرار الانسحاب من المباراة كان سيكون لمجلس الإدارة، وكانوا موجودين في المقصورة، ولكن في النهاية استكملت المباراة.

لماذا رفض محمد صلاح طلب مينديش بتبادل القمصان؟ (فيديو)

على طريقة المغرب والسنغال.. توقف مباراة بالقسم الثاني وتهديد بالانسحاب

"بسيارة أطفال".. سوبوسلاي يمازح محمد صلاح برسالة طريفة (صورة)