الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
18:00

شباب بلوزداد

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
20:45

كالياري

الدوري الفرنسي

لانس

- -
20:45

تولوز

إعلان

وسط جماهير غفيرة.. 3 سيناريوهات تؤهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

09:00 ص 17/04/2026

فريق الزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك مواجهة حاسمة أمام نظيره شباب بلوزداد، في السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل الزمالك اللقاء بأفضلية نسبية، بعدما حقق فوزًا مهمًا خارج ملعبه بهدف دون رد في مباراة الذهاب، ليضع قدمًا في النهائي القاري قبل مواجهة الحسم بالقاهرة.

سيناريوهات تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

ويمتلك الفريق الأبيض عدة سيناريوهات لحسم التأهل إلى المباراة النهائية؛ إذ يكفيه التعادل بأي نتيجة لضمان العبور، كما يضمن الفوز بأي نتيجة التأهل المباشر دون الدخول في حسابات معقدة.

وفي حال الخسارة بهدف دون رد، تتجه المباراة إلى ركلات الترجيح بعد تساوي النتيجة في مجموع اللقاءين، لتبقى بطاقة التأهل معلقة حتى اللحظات الأخيرة.

ويسعى الزمالك إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم المواجهة مبكرًا، ومواصلة مشواره نحو التتويج بلقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 2019 و2024.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إعلان

إعلان

