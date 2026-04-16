أصدرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بيانًا هامًا مساء اليوم الخميس، يفيد بتحويل 4 حكام للتحقيق وإيقافهم عن مهامهم.

وجاءت هذه القرارات بعد الأحداث التي شهدتها مباراة طنطا والمصرية للاتصالات اليوم الخميس، في دوري المحترفين.

بيان الاتحاد المصري ضد حكام طنطا والمصرية للاتصالات

"عقب الأحداث، التي شهدتها مباراة طنطا والمصرية للاتصالات، ضمن دوري المحترفين بتاريخ 16 أبريل 2026، وبعد تسلم التقارير الفردية المكتوبة من الحكام المذكورين: حكم الساحة عبدالعزيز السيد، المساعد الأول وليد ممدوح، المساعد الثاني، شهاب راشد، والحكم الرابع، حسام حسن، قررت اللجنة إيقافهم عن مهامهم في جميع الدرجات والمسابقات حتى إشعار آخر.

وتابع البيان: "كما تمت إحالة الواقعة إلى الجهة المختصة بالتحقيق لاتخاذ القرار النهائي وفقًا للوائح المعمول بها، نؤكد التزامنا بالشفافية وبالتطبيق الصارم لقوانين اللعبة، والتي تُعد من الركائز الأساسية لعملنا التحكيمي.

