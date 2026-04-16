مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
18:00

شباب بلوزداد

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
20:45

كالياري

الدوري الفرنسي

لانس

- -
20:45

تولوز

جميع المباريات

إيقاف طاقم تحكيم مباراة طنطا والمصرية للاتصالات وإحالتهم للتحقيق.. ما التفاصيل؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:51 م 16/04/2026

مباراة طنطا والمصرية للاتصالات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بيانًا هامًا مساء اليوم الخميس، يفيد بتحويل 4 حكام للتحقيق وإيقافهم عن مهامهم.

وجاءت هذه القرارات بعد الأحداث التي شهدتها مباراة طنطا والمصرية للاتصالات اليوم الخميس، في دوري المحترفين.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

بيان الاتحاد المصري ضد حكام طنطا والمصرية للاتصالات

"عقب الأحداث، التي شهدتها مباراة طنطا والمصرية للاتصالات، ضمن دوري المحترفين بتاريخ 16 أبريل 2026، وبعد تسلم التقارير الفردية المكتوبة من الحكام المذكورين: حكم الساحة عبدالعزيز السيد، المساعد الأول وليد ممدوح، المساعد الثاني، شهاب راشد، والحكم الرابع، حسام حسن، قررت اللجنة إيقافهم عن مهامهم في جميع الدرجات والمسابقات حتى إشعار آخر.

وتابع البيان: "كما تمت إحالة الواقعة إلى الجهة المختصة بالتحقيق لاتخاذ القرار النهائي وفقًا للوائح المعمول بها، نؤكد التزامنا بالشفافية وبالتطبيق الصارم لقوانين اللعبة، والتي تُعد من الركائز الأساسية لعملنا التحكيمي.

الاتحاد المصري لكرة القدم نادي طنطا عبدالعزيز السيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سيول تضرب سانت كاترين.. والطوارئ تعلن حالة الاستنفار بجنوب سيناء (فيديو
أخبار المحافظات

خاص| توجيهات عاجلة من شيخ الأزهر بعد واقعة رضيعة مستشفى الحسين
الأزهر

"يتساهل مع الجريمة".. ترامب ينتقد بابا الفاتيكان من جديد
شئون عربية و دولية

مصرع 9 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالمنيا
حوادث وقضايا

لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
أخبار مصر

أخبار

المزيد

