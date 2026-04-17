قبل موقعة الزمالك بالقاهرة.. ماذا يفعل شباب بلوزداد خارج ملعبه؟

كتب : محمد خيري

08:00 ص 17/04/2026

الزمالك وشباب بلوزداد

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لخوض مباراة حاسمة أمام شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد، في السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي البطولة، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض بهدف دون رد.

أداء متباين خارج الديار

خاض شباب بلوزداد 5 مباريات خارج ملعبه في النسخة الحالية من البطولة، وحقق خلالها نتائج متباينة، حيث:

فاز في مباراتين
تعادل في مباراتين
خسر مباراة واحدة

مشوار شباب بلوزداد خارج الأرض

استهل الفريق مشواره بالتعادل أمام حافيا الغيني بنتيجة 1-1 في الدور التمهيدي، قبل أن يعوض على أرضه ويتأهل.

وفي دور المجموعات، تلقى خسارة ثقيلة أمام أوتوهو الكونغولي بنتيجة 1-4، لكنه نجح في تحقيق انتصارين مهمين على ستيلينبوش الجنوب أفريقي (3-0) وسينجيدا التنزاني (1-0)، ليحصد 6 نقاط خارج ملعبه.

كما تعادل مع المصري البورسعيدي في ذهاب ربع النهائي، وهي النتيجة التي مهدت لتأهله، مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض بعد التعادل السلبي في لقاء العودة.

ماذا تعني هذه الأرقام؟

تعكس نتائج شباب بلوزداد خارج ملعبه قدرته على تحقيق نتائج إيجابية، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن تذبذب في الأداء، وهو ما يمنح الزمالك أفضلية نسبية قبل مواجهة الحسم على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل الفريق الجزائري اللقاء بطموح تحقيق نتيجة تعوض خسارة الذهاب، بينما يسعى الزمالك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

الزمالك شباب بلوزداد الكونفدرالية

عمرو دياب وتووليت يغنيان بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي- صور
