حسام حسن يكشف حقيقة ضم إسلام عيسى وحمدي لقائمة كأس العالم

يستعد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، لوضع الرتوش الأخيرة لإعلان قائمة الفراعنة الأولية التي سيتخوض غمار منافسات بطولة كأس العالم المرتقبة 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم رفقة كل من إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

حسام حسن يكشف حقيقة ضم إسلام عيسي

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، حقيقة رغبته في تواجد الثنائي محمد حمدي وإسلام عيسى مع المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم 2026.

وقال حسام حسن لقناة Modern Mti: "غير صحيح ما تردد خلال الساعات الماضية حول طلب الجهاز الفني تواجد إسلام عيسى ومحمد حمدي كمرافقين في معسكر منتخب مصر وكل ما يتم تداوله غير صحيح على الإطلاق.

وكان الثنائي محمد حمدي وإسلام عيسى قد تعرضا مؤخرًا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وتأكد غيابهما عن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

