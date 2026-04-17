الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
18:00

شباب بلوزداد

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
20:45

كالياري

الدوري الفرنسي

لانس

- -
20:45

تولوز

حسام حسن يكشف حقيقة ضم إسلام عيسى وحمدي لقائمة كأس العالم

كتب : محمد عبد الهادي

04:00 ص 17/04/2026

حسام حسن ومنتخب مصر

يستعد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، لوضع الرتوش الأخيرة لإعلان قائمة الفراعنة الأولية التي سيتخوض غمار منافسات بطولة كأس العالم المرتقبة 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم رفقة كل من إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

حسام حسن يكشف حقيقة ضم إسلام عيسي

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، حقيقة رغبته في تواجد الثنائي محمد حمدي وإسلام عيسى مع المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم 2026.

وقال حسام حسن لقناة Modern Mti: "غير صحيح ما تردد خلال الساعات الماضية حول طلب الجهاز الفني تواجد إسلام عيسى ومحمد حمدي كمرافقين في معسكر منتخب مصر وكل ما يتم تداوله غير صحيح على الإطلاق.

وكان الثنائي محمد حمدي وإسلام عيسى قد تعرضا مؤخرًا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وتأكد غيابهما عن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

حسام حسن منتخب مصر إسلام عيسي

حسن شحاتة يروي كواليس أزمته مع ميدو في كأس الأمم الأفريقية 2006
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
حقيقة اعتزال المطربة فيروز الغناء.. نقيب الموسيقيين في لبنان يوضح
ألفت عمر: "طلاقي لم يكن بسبب خيانة والعوضي كان حريصا على حل الخلافات"
בإطלالة أنثوية ناعمة.. نسرين طافش تتألق بفستان البولكا دوت (صور)
