"متخليش حد يطلعك المسرح".. ميدو يوجه رسالة قوية لـ عبدالحفيظ

كتب : محمد خيري

01:10 م 14/04/2026 تعديل في 01:27 م

أحمد حسام ميدو (5)

وجّه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة مباشرة إلى سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، في أعقاب الأزمة الأخيرة بين الأهلي واتحاد الكرة.

وقال ميدو، خلال تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس"، إنه يوجه نصيحة لعبدالحفيظ بضرورة عدم تصدر المشهد بشكل منفرد، مؤكدًا أن ذلك قد ينعكس سلبًا عليه مع تكرار الأزمات.

وأضاف:"مش لازم تكون دايمًا متصدر المشهد لوحدك، لأن ده في الآخر بيحرقك".

وأشار إلى أن أحد أسباب رحيل عبدالحفيظ في فترته السابقة مع الأهلي كان تحمله الضغوط بمفرده، وهو ما جعله في مرمى الانتقادات بشكل دائم.

ميدو يوجه رسالة لسيد عبد الحفيظ

وتابع ميدو: "متخليش حد يطلعك المسرح لوحدك، لأنك كده بتخدم ناديك، لكن في نفس الوقت بتكون أول واحد بيتحمل العواقب قدام المسؤولين".

كما أوضح أن تكرار ظهور نفس الشخص في كل أزمة قد يخلق انطباعًا بأنه سبب المشكلات، حتى وإن لم يكن كذلك، مضيفًا: "مع تكرار المواقف، بيتكون انطباع إنك إنت سبب المشاكل، وإن غيابك ممكن يقللها".

واختتم ميدو تصريحاته مؤكدًا أن نصيحته نابعة من تجربة شخصية، حيث سبق وأن وقع في نفس الخطأ أكثر من مرة، قائلًا: "أنا عارف بقول إيه كويس.. عشان وقعت في نفس الغلطة دي قبل كده".

ميدو الأهلي سيد عبدالحفيظ

حتى 61 قرشا.. سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
حريق الزاوية الحمراء.. 5 وفيات داخل مصنع ملابس والنيران تلتهم المكان
"صافي القياس".. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة؟
قصة السفينة الصينية التي كسرت حصار أمريكا على هرمز.. وسفارة إيرانية تسخر
سيد رجب ينعى والد زوجته ويشارك في تشييع جثمانه

