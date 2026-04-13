مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:00

السد القطري

"خارج مران الإثنين".. الغندور يكشف موقف بيزيرا من موقعة الحسم أمام بلوزداد

كتب : محمد خيري

11:11 ص 13/04/2026

شيكو بانزا وخوان بيزيرا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب نادي الزمالك، من المشاركة في مواجهة الإياب أمام شباب بلوزداد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح الغندور، خلال برنامجه "ستاد المحور"، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال قرر منح اللاعب راحة من مران يوم الإثنين، في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة يوم الجمعة المقبل.

وأشار إلى أن اللاعب كان قد تعرض لإصابة خلال مباراة الذهاب أمام الفريق الجزائري، وتم استبداله بين شوطي اللقاء، حيث شارك بدلًا منه أحمد شريف.

وأضاف أن الجهاز الفني فضّل إراحة اللاعب للحفاظ عليه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن خوان بيزيرا جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة الإياب.

الزمالك يفوز على شباب بلوزداد

وكان نادي الزمالك قد حقق فوزًا مهمًا على شباب بلوزداد بهدف دون رد، في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب ستاد نيلسون مانديلا، ليضع الفريق قدمًا في نهائي البطولة القارية.

بيزيرا الزمالك خالد الغندور الكونفدرالية شباب بلوزداد

أحدث الموضوعات

بعد تصاعد حالات الانتحار.. هل أصبح الصمت على الضغوط النفسية "جرس إنذار"
تصعيد خطير في لبنان.. إسرائيل تزعم تصفية 100 مقاتل من حزب الله
فسيخ وفطير مشلتت.. زحام مئات الأسر على كورنيش المنيا في يوم شم النسيم -
بينهن نرمين الفقي.. نجمات لم يدخلن عش الزوجية
صور.. إقبال جماهيري على قطار النزهة في شم النسيم
أخبار

المزيد

الذهب يواصل الانخفاض
ترامب يدرس توجيه ضربات محدودة لإيران بعد انهيار محادثات السلام
الأرصاد: موجة ارتفاع تدريجي للحرارة.. وذروة الطقس الأربعاء والخميس