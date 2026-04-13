كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب نادي الزمالك، من المشاركة في مواجهة الإياب أمام شباب بلوزداد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح الغندور، خلال برنامجه "ستاد المحور"، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال قرر منح اللاعب راحة من مران يوم الإثنين، في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة يوم الجمعة المقبل.

وأشار إلى أن اللاعب كان قد تعرض لإصابة خلال مباراة الذهاب أمام الفريق الجزائري، وتم استبداله بين شوطي اللقاء، حيث شارك بدلًا منه أحمد شريف.

وأضاف أن الجهاز الفني فضّل إراحة اللاعب للحفاظ عليه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن خوان بيزيرا جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة الإياب.

الزمالك يفوز على شباب بلوزداد

وكان نادي الزمالك قد حقق فوزًا مهمًا على شباب بلوزداد بهدف دون رد، في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب ستاد نيلسون مانديلا، ليضع الفريق قدمًا في نهائي البطولة القارية.