مدرجات كاملة.. الزمالك يتحرك لزيادة الحضور الجماهيري أمام شباب بلوزداد

يعقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع الجهات المعنية والمنظمة لمباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لمناقشة إمكانية زيادة عدد الجماهير المسموح بحضورهم للمباراة المرتقبة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الزمالك وشباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، وسط آمال زملكاوية بحسم بطاقة التأهل إلى النهائي، بعد الفوز في لقاء الذهاب.

الزمالك يسعى لزيادة الجماهير

ويسعى مسؤولو الزمالك خلال الجلسة إلى الحصول على موافقة بزيادة السعة الجماهيرية المقررة، مع التعهد بالالتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات الأمنية والتنظيمية، بما يضمن خروج المباراة بالشكل اللائق.

وكانت الجهات المنظمة قد وافقت في وقت سابق على حضور 31 ألفًا و400 مشجع فقط، في حين يأمل النادي في رفع هذا العدد لدعم الفريق في المواجهة الحاسمة.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا مهمًا على شباب بلوزداد بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد نيلسون مانديلا بالجزائر، ليضع قدمًا في نهائي البطولة القارية.