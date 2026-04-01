أول تعليق من مروان عطية بعد تعادل منتخب مصر مع إسبانيا

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة اللقاء الودي الذي جمع بين منتخب مصر أمام نظيره الإسباني أمس الثلاثاء 31 مارس، على ملعب "أر سي دي إي".

وبمواجهة إسبانيا أمس، يكون المنتخب الوطني اختتم معسكر مارس الجاري دون أن يتلق أي هزيمة، بعدما حقق الفوز في المباراة الودية الأولى أمام السعودية، ثم تعادل أمس أمام المنتخب الإسباني.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل مصر وإسبانيا

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعادل منتخب مصر أمس أمام نظيره المنتخب الإسباني في اللقاء الودي الذي جمع بين المنتخبين، في إطار الاستعدادات للمشاركة في كأس العالم 2026.

وأشاد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالمستوى الذي ظهر به منتخب مصر أمام إسبانيا وديا، أمس الثلاثاء 31 مارس الجاري.

ونال مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر الأول، إشادات كبيرة أيضًا من قبل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد المستوى المميز الذي ظهر به أمس أمام إسبانيا.

وعلى الجانب الآخر، سلط عدد من المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الضوء، على غياب النجم المصري محمد صلاح عن معسكر الفراعنة في مارس.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

وكانت قرعة كأس العالم، أسفرت عن تواجد المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة كل من: "بلجيكا، إيران ونيوزيلندا".

ويستهل المنتخب المصري مبارياته في كأس العالم 2026، بمواجهة نظيره البلجيكي يوم 15 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

