بيراميدز يعرض 3 ملايين دولار لضم ديانج.. إعلامي يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن آخر التطورات في ملف مستقبل لاعب الوسط المالي أليو ديانج، نجم نادي الأهلي، في ظل المنافسة القوية على ضمه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن إدارة الأهلي كثّفت جهودها للتوصل لاتفاق مع اللاعب لتجديد عقده والاستمرار ضمن صفوف الفريق، خاصة أنه يعد من العناصر الأساسية للفريق في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن الأهلي قدم عرضًا جديدًا لديانج يحصل بموجبه على راتب سنوي يقارب مليون و750 ألف دولار، في محاولة لإقناعه بالبقاء وإغلاق ملف رحيله.

بيراميدز يقدم عرضا لضم أليو ديانج

في المقابل، دخل نادي بيراميدز بقوة في سباق التعاقد مع اللاعب، مقدمًا عرضًا ماليًا كبيرًا يصل إلى ثلاثة ملايين دولار سنويًا، بعقد يمتد بين أربع إلى خمس سنوات.

وأضاف أضا أن ديانج لا يزال يطمح لخوض تجربة احتراف خارجية، خاصة بعد تلقيه عروضًا من أندية أوروبية، أبرزها نادي رين، إلى جانب اهتمام من نادي القادسية لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

واختتم أضا تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الأهلي تخشى من انتقال ديانج إلى بيراميدز في حال فشل مفاوضات التجديد، مما دفعها للتحرك سريعًا ومحاولة تحسين العرض المالي لضمان استمرار اللاعب مع الفريق.