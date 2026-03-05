استبعاد أمريكا وسانتياجو.. هل يتم نقل مباراة مصر وإسبانيا إلى أوروبا؟

عودة شوبير وزيزو.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة المقاولون العرب

إيقاف تنفيذ إحداهما.. مباراتان من دون جماهير للأهلي في دوري الأبطال

بينهم المحترف.. 6 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة المقاولون

تنطلق مساء اليوم الخميس، منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري، وسط صراع شرس على اعتلاء قمة ترتيب الهدافين.

وتشهد صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري صراع شرس بين الثنائي عدي الدباغ مهاجم الزمالك، وناصر ماهر لاعب بيراميدز، بجانب محمود تريزيجيه لاعب الأهلي.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

1- عدي الدباغ - الزمالك برصيد 7 أهداف

2- ناصر ماهر - بيراميدز برصيد 7 أهداف

3- محمود تريزيجيه - الأهلي برصيد 6 أهداف

4- صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا برصيد 6 أهداف

5- علي سليمان - كهرباء الإسماعيلية برصيد 6 أهداف

6- صلاح محسن - المصري البورسعيدي برصيد 6 أهداف