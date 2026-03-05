مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بيراميدز

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

البنك الاهلي

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كريستال بالاس

كأس فرنسا

ليون

- -
22:10

لانس

جميع المباريات

إعلان

صراع شرس.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الـ21

كتب : محمد عبد الهادي

04:11 م 05/03/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    احتفال عدي الدباغ بهدفه ضد طلائع الجيش
  • عرض 14 صورة
    عدي الدباغ (3)
  • عرض 14 صورة
    عدي الدباغ 1
  • عرض 14 صورة
    عدي الدباغ (2)
  • عرض 14 صورة
    عدي الدباغ
  • عرض 14 صورة
    ناصر ماهر لاعب بيراميدز من مباراة إنبي (3)
  • عرض 14 صورة
    ناصر ماهر مع بيراميدز
  • عرض 14 صورة
    ناصر ماهر لاعب بيراميدز من مباراة إنبي (2)
  • عرض 14 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وإنبي (2)
  • عرض 14 صورة
    تريزيجيه (2)
  • عرض 14 صورة
    تريزيجيه (5)
  • عرض 14 صورة
    تريزيجيه (6)
  • عرض 14 صورة
    تريزيجيه (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنطلق مساء اليوم الخميس، منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري، وسط صراع شرس على اعتلاء قمة ترتيب الهدافين.

وتشهد صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري صراع شرس بين الثنائي عدي الدباغ مهاجم الزمالك، وناصر ماهر لاعب بيراميدز، بجانب محمود تريزيجيه لاعب الأهلي.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

1- عدي الدباغ - الزمالك برصيد 7 أهداف

2- ناصر ماهر - بيراميدز برصيد 7 أهداف

3- محمود تريزيجيه - الأهلي برصيد 6 أهداف

4- صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا برصيد 6 أهداف

5- علي سليمان - كهرباء الإسماعيلية برصيد 6 أهداف

6- صلاح محسن - المصري البورسعيدي برصيد 6 أهداف

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري هدافي الدوري المصري عدي الدباغ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر بـ"الكهرباء": إضافة 2500 ميجاوات جديدة للشبكة القومية قبل الصيف المقبل
أخبار مصر

مصدر بـ"الكهرباء": إضافة 2500 ميجاوات جديدة للشبكة القومية قبل الصيف المقبل
عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية

عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
شئون عربية و دولية

"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
قيمة التداولات بالبورصة تنخفض 27% إلى 531 مليار جنيه في أسبوع
اقتصاد

قيمة التداولات بالبورصة تنخفض 27% إلى 531 مليار جنيه في أسبوع
فرق استجابة طبية.. الهلال الأحمر يشارك في تأمين "إفطار المطرية"
أخبار وتقارير

فرق استجابة طبية.. الهلال الأحمر يشارك في تأمين "إفطار المطرية"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موجة زيادات تضرب السوق المصري.. ارتفاع أسعار 14 سيارة حتى 100 ألف جنيه
عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور