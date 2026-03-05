صراع شرس.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الـ21
كتب : محمد عبد الهادي
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
تنطلق مساء اليوم الخميس، منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري، وسط صراع شرس على اعتلاء قمة ترتيب الهدافين.
وتشهد صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري صراع شرس بين الثنائي عدي الدباغ مهاجم الزمالك، وناصر ماهر لاعب بيراميدز، بجانب محمود تريزيجيه لاعب الأهلي.
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري
1- عدي الدباغ - الزمالك برصيد 7 أهداف
2- ناصر ماهر - بيراميدز برصيد 7 أهداف
3- محمود تريزيجيه - الأهلي برصيد 6 أهداف
4- صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا برصيد 6 أهداف
5- علي سليمان - كهرباء الإسماعيلية برصيد 6 أهداف
6- صلاح محسن - المصري البورسعيدي برصيد 6 أهداف