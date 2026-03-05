ألقى رجال مباحث قسم ثان شرطة كفر الشيخ، القبض على تشكيل عصابي مكون من سيدتين وسائق تخصصوا في سرقة المصوغات الذهبية من محال تجارة الذهب عن طريق المغافلة بعد ارتكابهم سرقة أحد المحال في منطقة قسم ثان كفر الشيخ.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ يفيد بتلقي قسم ثان شرطة كفر الشيخ بلاغًا من المدعو أحمد سمير نصر عمر، 38 عامًا، صاحب محل مصوغات ذهبية بدائرة القسم حول ارتكاب سيدتين مجهولتين بسرقة مصوغات ذهبية تقدر بـ 95 جرامًا من المحل الخاص به.

انتقل ضباط مباحث قسم ثان شرطة كفر الشيخ إلى محل تجارة الذهب المسروق منه لإجراء المعاينة، ومراجعة وفحص الكاميرات لتحديد السيدتين المجهولتين.

وبالعرض على اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ وجه بتشكيل فريق بحث جنائي ترأسه العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية ضم ضباط بإدارة البحث الجنائي، وقسم ثان شرطة كفر الشيخ لتحديد هوية السيدتين، وضبطهما.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي، أن وراء الواقعة كل من المدعوة "صابرين.ع.م.س"، 51 عامًا، ربة منزل، وتقيم بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، مسجلة من ذوي المعلومات سبق اتهامها في عدد 12 قضية (سرقات)، والمدعوة "نجاح.أ.ف.س"، 67 عامًا، ربة منزل، وتقيم بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومن ذوي المعلومات سبق اتهامها في عدد 15 قضية (سرقات)، وابن شقيق المتهمة الثانية المدعو "إسلام.ق.أ.ف.س"، 36 عامًا، سائق، ويقيم بنفس العنوان سبق اتهامه في عدد 5 قضايا ما بين (سرقات ومخدرات).

أقر المتهمون الثلاثة بارتكابهم الواقعة من خلال تكوينهم تشكيلا عصابيًا تخصص في سرقة المصوغات الذهبية من محال تجارة الذهب عن طريق المغافلة، بينما يشترك معهما المتهم الثالث في جرائمها من خلال قيادته سيارة تنقلهما إلى مكان ارتكاب الجرائم مقابل حصوله على جزء من المصوغات الذهبية حصيلة السرقة ومبلغ مالي يجرى الاتفاق عليه معهما.

وبإرشادهم عن المسروقات جرى ضبطها وتسليمها لمالكها صاحب البلاغ تاجر المصوغات الذهبية، وتحرر بذلك المحضر رقم 921 لسنة 2026 جنح قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد لهم في الموعد القانوني المحدد.