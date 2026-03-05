شهدت مناطق واسعة في عمق إسرائيل حالة من "الذعر" عقب سقوط حطام وشظايا ناتجة عن اعتراضات صاروخية مكثفة في سماء البلاد.

وأفادت القناة "12 العبرية"، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بأن الشظايا تساقطت في مواقع متفرقة بوسط إسرائيل، مما تسبب في توقف حركة السير وتعطيل مظاهر الحياة في عدة بلدات، وسط استمرار دوي صافرات الإنذار.

شلل على الطريق السريع

أوضحت وسائل إعلام عبرية، أن شظايا الاعتراضات سقطت بشكل مباشر على الطريق الرئيسي الرابط بين مدينتي "القدس وتل أبيب"، وهو ما أدى إلى إغلاق أجزاء من الطريق الحيوي أمام حركة المركبات.

وتعمل فرق الطوارئ والإسعاف حاليا على مسح المنطقة للتأكد من عدم وجود إصابات بشرية، في ظل حالة من الاستنفار الأمني بمحيط المواقع المتضررة.

تأتي هذه التطورات السياسية وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.