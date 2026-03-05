عثر أهالي قرية دموشيا التابعة لمركز بني سويف، على جثتي طفلتين شقيقتين داخل إحدى الترع بالقرية، في واقعة مأساوية أثارت حالة من الحزن بين الأهالي.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بالعثور على جثتي الطفلتين "م. ص." 12 عامًا، وشقيقتها "س. ص." 10 أعوام، في مياه ترعة قرية دموشيا التابعة لمركز بني سويف.

انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثمانين ونقلهما إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها للوقوف على أسباب الحادث.