حدد نادي الزمالك موعد سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقررت إدارة النادي أن تغادر البعثة يوم 7 أبريل المقبل، بهدف إتاحة الوقت الكافي أمام اللاعبين للتأقلم مع الأجواء قبل خوض المواجهة المرتقبة.

ومن المقرر أن يترأس البعثة المهندس هشام نصر، نائب رئيس النادي، لمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بالرحلة وتوفير سبل الراحة للفريق.

كاف يحدد موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قد أعلن مواعيد مباراتي نصف النهائي، حيث تُقام مباراة الذهاب يوم الجمعة 10 أبريل على ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يُلعب لقاء الإياب يوم 17 أبريل على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه في لقاء الذهاب، من أجل تسهيل مهمته قبل مواجهة الإياب في القاهرة، في ظل طموحات الفريق للتتويج بلقب البطولة هذا الموسم، بعدما تأهل إلى الدور نصف النهائي عقب تخطيه أوتوهو الكونغولي في ربع النهائي.