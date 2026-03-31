مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

البوسنة والهرسك

- -
20:45

إيطاليا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

باراجواي

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
20:45

تركيا

جميع المباريات

مبكرا.. الزمالك يحدد موعد السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

كتب : محمد خيري

08:00 ص 31/03/2026

فريق الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حدد نادي الزمالك موعد سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقررت إدارة النادي أن تغادر البعثة يوم 7 أبريل المقبل، بهدف إتاحة الوقت الكافي أمام اللاعبين للتأقلم مع الأجواء قبل خوض المواجهة المرتقبة.

ومن المقرر أن يترأس البعثة المهندس هشام نصر، نائب رئيس النادي، لمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بالرحلة وتوفير سبل الراحة للفريق.

كاف يحدد موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قد أعلن مواعيد مباراتي نصف النهائي، حيث تُقام مباراة الذهاب يوم الجمعة 10 أبريل على ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يُلعب لقاء الإياب يوم 17 أبريل على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه في لقاء الذهاب، من أجل تسهيل مهمته قبل مواجهة الإياب في القاهرة، في ظل طموحات الفريق للتتويج بلقب البطولة هذا الموسم، بعدما تأهل إلى الدور نصف النهائي عقب تخطيه أوتوهو الكونغولي في ربع النهائي.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس خلال الساعات القادمة
أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس خلال الساعات القادمة
انكسار النظام الإيراني.. كيف يهدد بإحياء دولة "الحشاشين"؟
انكسار النظام الإيراني.. كيف يهدد بإحياء دولة "الحشاشين"؟
"اللغم الجيو-اقتصادي".. ماذا لو فعّل الحوثيون "المشاركة القصوى" في حرب
"اللغم الجيو-اقتصادي".. ماذا لو فعّل الحوثيون "المشاركة القصوى" في حرب
البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
ماذا يحدث لقلبك ومستوى السكر عند تناول الأفوكادو؟
ماذا يحدث لقلبك ومستوى السكر عند تناول الأفوكادو؟

أخبار

المزيد

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها