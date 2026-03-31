أقامت "عزة.س"، 32 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بعد زواج استمر أربع سنوات دون إنجاب أطفال، مبررة طلبها بعدم قدرتها على الاستمرار في الحياة الزوجية نتيجة تصرفات زوجها الأخيرة، قائلة: "كنت أظنه مسافرًا للعمل خارج مصر، لكنه متزوج ولديه طفل منذ عامين، وتركني دون سؤال، ويعمل سائقًا على أوبر ويقيم في المطرية".

"عزة" تكتشف حياة زوجها السرية وتلجأ للخلع

وأوضحت "عزة" في دعواها أنها اكتشفت خيانة زوجها بعد سنوات من الزواج، وأنه لم يعد يبدي أي اهتمام بها أو بحياتهما المشتركة، مشيرة إلى أنه كان يتهرب من مسؤولياته منذ فترة طويلة، ويعيش حياة أخرى بعيدًا عنها، ما سبب لها إهمالًا عاطفيًا ونفسيًا مستمرًا.

وأضافت أنها حاولت مرارًا إصلاح العلاقة والتفاهم معه، لكن محاولاتها باءت بالفشل، وأن تجاهله المستمر وسلوكه الخائن أفقدها الثقة فيه تمامًا، ودفعها للتفكير الجاد في إنهاء العلاقة. وأكدت أنها كانت تتوقع حياة مستقرة قائمة على الاحترام والتفاهم، إلا أن الواقع جاء مخالفًا لتوقعاتها، خاصة مع غيابه المستمر بحجة العمل خارج البلاد.

قصة خلع أمام محكمة الأسرة

وأشارت إلى أن استمرار الحياة معه أصبح مستحيلًا، بعدما اكتشفت أنه يقيم في منطقة المطرية، ويعمل سائقًا، ومتزوج منذ عامين ولديه طفل، ويعيش حياته وكأنها غير موجودة. وأضافت أنه رفض الطلاق وديًا رغم مواجهته.

واختتمت حديثها قائلة: "باع ذهبي واشترى بثمنه سيارة وتزوج"، مؤكدة أنها لم تعد تتحمل علاقة قائمة على الخداع والإهمال، ما دفعها لرفع دعوى خلع للحفاظ على كرامتها واستقرارها النفسي.

وحملت الدعوى رقم 946 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

اقرأ أيضا:

وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة

الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح

متضيعش نفسك.. كفاية دم".. رسائل علي عبد الونيس لابنه وزوجته وقيادات تنظيم "حسم"