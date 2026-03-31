بالأسماء.. حركة تنقلات في شركة شمال القاهرة للكهرباء


كتب- محمد صلاح:

08:42 ص 31/03/2026

المهندس حسن البيلي

أصدر المهندس حسن البيلي، رئيس شركة شمال القاهرة للكهرباء، حركة تنقلات إدارية شملت عددًا من القيادات بقطاعات الشئون التجارية، في إطار إعادة الهيكلة وتعزيز كفاءة الأداء.

شملت الحركة نقل المحاسب محمد حسني عبد الفتاح من مدير الإدارة العامة لتحصيل كبار المشتركين إلى منصب مدير الإدارة العامة لحسابات كبار المشتركين.

تم نقل المحاسب كريم محمد العوضي من مدير الإدارة العامة لروض الفرج ليتولى منصب مدير الإدارة العامة لتحصيل كبار المشتركين، ضمن خطة الشركة لدعم قطاع التحصيل ورفع معدلات الأداء.

وتم نقل المحاسبة إيناس عفيفي موسى من منصب مدير الإدارة العامة للمتابعة المركزية بقطاعات الشئون التجارية إلى منصب مدير الإدارة العامة بروض الفرج.

تأتي هذه التغييرات في إطار توجه الشركة لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية، وتحقيق أكبر قدر من الانضباط والتطوير في منظومة العمل.

