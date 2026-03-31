تنظم جمعية فلاحة البساتين المصرية المؤتمر العلمي الدولي للجمعية، خلال الفترة من 1 إلى 3 أبريل 2026، بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة – جامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور ولاء عبد الغني عميد كلية الزراعة، وبرئاسة الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق ورئيس المؤتمر.

ويُعقد المؤتمر بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء والباحثين والمتخصصين في مجالات الزراعة والبساتين، في إطار الاهتمام المتزايد بتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الزراعي في مصر.

ويأتي انعقاد المؤتمر في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده قطاع الزراعة من تحديات متسارعة، على رأسها التغيرات المناخية، وندرة الموارد المائية، وضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، بما يتطلب تبني رؤى علمية متقدمة تواكب هذه المتغيرات وتدعم استدامة الإنتاج الزراعي.

ويتناول المؤتمر عددًا من المحاور الحيوية، من أبرزها تطوير نظم الإنتاج البستاني ورفع كفاءته، وتوظيف التقنيات الزراعية الحديثة والذكية، وتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة، وتحسين جودة وإنتاجية المحاصيل، إلى جانب دعم البحث العلمي وربطه بالتطبيقات العملية في القطاع الزراعي.

كما يسعى المؤتمر إلى تعزيز دور الابتكار في تطوير قطاع البساتين، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المؤسسات البحثية والجهات التنفيذية، بما يسهم في تبادل الخبرات وبناء شراكات فعّالة تدعم تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر، وتواكب التوجهات العالمية في هذا المجال.

إقرأ أيضًا

