أصدر المهندس خالد مسعود غمري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، القرار رقم 81 لسنة 2026 بتاريخ 30 مارس 2026، الذي يتضمن حركة تكليفات وتنقلات تهدف إلى تنظيم العمل بقطاعات الشركة، وهي كالتالي:

​تكليف المهندس أحمد كمال محمد فايد رئيس قطاع شبكات توزيع كهرباء غرب الغربية بالإشراف على الإدارة العامة لهندسات بسيون بجانب عمله الحالي لحين شغل الوظيفة.

​نقل المهندس هاني صديق عبد العزيز غانم مدير عام الإدارة العامة لهندسات بسيون بقطاع شبكات توزيع كهرباء غرب الغربية للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بقطاع شبكات توزيع كهرباء شرق الغربية.

​نقل المهندسة عبير طاحون مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية شرق الغربية للعمل مدير عام الإدارة العامة لهندسات طنطا بقطاع شبكات توزيع كهرباء غرب الغربية.