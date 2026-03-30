مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

المصري

2 2
17:00

الجونة

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

1 1
20:00

زد

مباريات ودية - منتخبات

ألمانيا

2 1
20:45

غانـــا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

72 76
16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

80 85
19:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

إعلان

عضو اتحاد الكرة يتحدث عن وجهة محمد صلاح الجديدة

كتب : محمد خيري

04:45 م 30/03/2026 تعديل في 10:49 م

محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصطفى أبو زهرة، عضو اتحاد الكرة، عن توقعاته لمستقبل النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن خطوته المقبلة بعد الرحيل عن ليفربول ستكون مفاجأة للجميع.

وقال أبو زهرة، في تصريحات عبر راديو «ميجا إف إم»، إنه لن يتابع مباريات ليفربول بعد رحيل صلاح، معربًا عن ثقته في أن الوجهة القادمة للنجم المصري ستحمل مفاجأة غير متوقعة.

وفي سياق آخر، أوضح أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن لم يرفض خوض مباراة إسبانيا الودية، لكنه أبدى تحفظه على طول رحلة السفر، لما قد تسببه من إجهاد بدني للاعبين.

منتخب مصر يستعد لخوض مباراة ودية أمام البرازيل

وأضاف أن منتخب مصر يستعد لخوض مباراة ودية أمام البرازيل قبل التوجه إلى كأس العالم، مع وجود رغبة في تنظيم مواجهة ودية أخرى على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على جاهزية جميع لاعبي المنتخب لمواجهة إسبانيا المرتقبة.

محمد صلاح اتحاد الكرة منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته”.. حلا شيحة تنشر رسالة غامضة على "انستجرام"
زووم

يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته”.. حلا شيحة تنشر رسالة غامضة على "انستجرام"
بعد إقراره رسميًا.. ماذا نعرف عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟
شئون عربية و دولية

بعد إقراره رسميًا.. ماذا نعرف عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟
"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
أخبار مصر

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
"آمنة 100%".. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
أخبار مصر

"آمنة 100%".. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
"لست خائفًا".. 5 رسائل قوية من حسام حسن قبل مواجهة إسبانيا
رياضة عربية وعالمية

"لست خائفًا".. 5 رسائل قوية من حسام حسن قبل مواجهة إسبانيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها