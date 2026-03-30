استقرت إدارة الأهلي خلال الأيام الماضية على عدم اتخاذ قرار بإقالة وليد صلاح الدين من منصبه، وذلك لتجنب تحميله مسؤولية تراجع النتائج والخروج من المنافسات الإفريقية.

وجاء هذا التوجه ضمن رؤية داخل النادي تقضي بتأجيل حسم الملف بالكامل إلى نهاية الموسم، حيث تم الاستقرار بشكل مبدئي على تقييم شامل، مع اتجاه قوي لتوجيه الشكر لوليد صلاح الدين رفقة الجهاز الفني الحالي.

أبرز الأسماء المطروحة لمنصب مدير الكرة بالأهلي

في إطار البحث عن بدائل، كشف مصدر لمصراوي، أنه طُرحت عدة أسماء داخل دوائر صنع القرار، من بينها محمد بركات وعلاء ميهوب، حيث يحظى الثنائي بقبول كبير لدى قيادات النادي، بما في ذلك ياسين منصور.

وأكد المصدر: "رغم تداول هذه الأسماء، لم يدخل الأهلي في أي مفاوضات رسمية مع بركات أو ميهوب حتى الآن، إذ يقتصر الأمر على مرحلة الترشيحات فقط".



واختتم: "يوجد أسماء أخرى ظهرت في الصورة، أبرزها وائل جمعة الذي سبق له شغل المنصب".

