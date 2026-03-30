مباريات ودية - منتخبات

إنجلترا

20:45

اليــــابان

مصر

21:00

إسبانيا

السويد

20:45

بولندا

"3 أسماء مطروحة".. مصدر يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف مدير الكرة؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:58 م 30/03/2026

النادي الأهلي

استقرت إدارة الأهلي خلال الأيام الماضية على عدم اتخاذ قرار بإقالة وليد صلاح الدين من منصبه، وذلك لتجنب تحميله مسؤولية تراجع النتائج والخروج من المنافسات الإفريقية.

وجاء هذا التوجه ضمن رؤية داخل النادي تقضي بتأجيل حسم الملف بالكامل إلى نهاية الموسم، حيث تم الاستقرار بشكل مبدئي على تقييم شامل، مع اتجاه قوي لتوجيه الشكر لوليد صلاح الدين رفقة الجهاز الفني الحالي.

أبرز الأسماء المطروحة لمنصب مدير الكرة بالأهلي

في إطار البحث عن بدائل، كشف مصدر لمصراوي، أنه طُرحت عدة أسماء داخل دوائر صنع القرار، من بينها محمد بركات وعلاء ميهوب، حيث يحظى الثنائي بقبول كبير لدى قيادات النادي، بما في ذلك ياسين منصور.

وأكد المصدر: "رغم تداول هذه الأسماء، لم يدخل الأهلي في أي مفاوضات رسمية مع بركات أو ميهوب حتى الآن، إذ يقتصر الأمر على مرحلة الترشيحات فقط".


واختتم: "يوجد أسماء أخرى ظهرت في الصورة، أبرزها وائل جمعة الذي سبق له شغل المنصب".

إقرأ أيضًا:
"لست خائفًا".. 5 رسائل قوية من حسام حسن قبل مواجهة إسبانيا

الزمالك يهزم الشرقية للدخان بخماسية وديًا استعدادا للمصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
تحرش في ميكروباص.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو المنتزة المثير
"آمنة 100%".. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها