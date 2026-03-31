نجحت إدارة نادي الزمالك في صرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الذهني وتحفيزهم قبل المواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

ووفقا لمصدر مطلع أكد أن الإدارة، وفرت السيولة اللازمة، وتم إيداع المبالغ في حسابات اللاعبين خلال الساعات الماضية، لتشكل دفعة معنوية مهمة قبل اللقاء المرتقب.

الزمالك يعلن في بيان رسمي

وكان مجلس الإدارة قد أعلن في بيان رسمي عن صرف هذه المستحقات جزئيًا، ضمن جهود دعم مسيرة الفريق في المنافسة على بطولتي الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية.