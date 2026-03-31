القهوة جزء من روتين الكثيرين صباحا، لكنها تتداخل مع بعض المكملات الغذائية.

فيما يلي، إليك أبرز المكملات الأكثر تأثرا بالقهوة وكيفية تفادي فقدان فوائدها، وفقا لموقع Verywell Health".

لماذا تؤثر القهوة على امتصاص المكملات الغذائية؟

تحتوي القهوة على مركبات مثل التانينات والبوليفينولات والكافيين، والتي تقلل من امتصاص بعض الفيتامينات والمعادن أو تزيد من فقدانها عبر البول، ما يقلل من فعالية المكملات الغذائية عند تناولها مع القهوة مباشرة.

ما المكملات الأكثر تأثرا بالقهوة؟

الحديد يأتي في المقدمة، إذ يقل امتصاصه بشكل ملحوظ عند تناوله مع القهوة، ما يؤثر على علاج نقص الحديد، لذا ينصح الخبراء بترك فاصل زمني لا يقل عن ساعتين بينهما، كما تتأثر الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، مثل فيتامين C ومجموعة فيتامين B، بسبب تأثير الكافيين المدر للبول.

كيف تؤثر القهوة على العظام والنوم؟

القهوة تقلل من امتصاص فيتامين D والكالسيوم الضروريين لصحة العظام، كما تحد من استفادة الجسم من معادن أخرى مثل المغنيسيوم والزنك، أما الميلاتونين، هرمون تنظيم النوم، فيتأثر بالكافيين، ما يسبب صعوبة في النوم إذا تم تناولهما معا.

ما الحل لتجنب التداخل بين القهوة والمكملات؟

المفتاح هو توقيت الاستخدام، إذ يمكن تقليل التأثيرات السلبية عبر الفصل بين تناول القهوة والمكملات الغذائية لعدة ساعات، بهذه الطريقة القهوة يمكن أن تكون جزءا من نمط حياة صحي دون التأثير على فوائد المكملات.