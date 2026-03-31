إعلان

مملوكة لـ إيلون ماسك.. Starlink تفقد الاتصال بأحد أقمارها الاصطناعية

كتب : مصراوي

08:33 ص 31/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت شركة Starlink المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عن فقدان الاتصال بأحد أقمارها نتيجة عطل فني، مؤكدة أن الحادث لا يشكل خطرا على عمل محطة الفضاء الدولية.

وجاء في منشور على صفحة Starlink التابعة لشركة سبيس إكس في منصة "إكس" أن الحادث وقع يوم الأحد الماضي.

قالت الشركة: "حدث شذوذ خلل في المدار للقمر الصناعي Starlink 34343، مما أدى إلى انقطاع الاتصال به على ارتفاع حوالي 560 كيلومترا فوق سطح الأرض، ويظهر التحليل الأخير أن هذا الحدث لا يشكّل خطراً جديداً على محطة الفضاء الدولية أو طاقمها، أو على الإطلاق المرتقب لمهمة ناسا أرتميس-2".

وأضافت Starlink أنها تواصل مراقبة القمر الصناعي وأي حطام يمكن تتبعه.

واختتمت الشركة بيانها بالقول: "يعمل فريقا SpaceX وStarlink بنشاط لتحديد السبب الجذري للحادث، وسيتخذان الإجراءات التصحيحية اللازمة فورا"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

starlink إيلون ماسك القمر الصناعي

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

