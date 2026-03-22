في مشهد لم تعتاد الجماهير على مشاهدته بشكل كبير، تصدر النجم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك المشهد، في مباراة فريقه اليوم أمام أوتوهو، بعدما تم الاستعانة به في مركز حراسة المرمى قبل دقائق من نهاية المباراة.

وسيف الدين الجزيري، الذي اعتاد على زيارة شباك خصوم نادي الزمالك وتسجيل الكثير من الأهداف، ظهر اليوم أمام أوتوهو الكونغولي وهو يحمي عرين الأبيض، بعدما اضطر للعب ما يقرب من 15 دقيقة كحارس مرمى، لتعويض الطرد الذي حصل عليه حارس مرمى الأبيض محمد صبحي في اللقاء.

طرد محمد صبحي أمام أوتوهو في كأس الكونفدرالية

وكان محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك، تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 84، من مباراة فريقه التي أقيمت اليوم أمام نادي أوتوهو الكونغولي، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء طرد محمد صبحي، بعد اعتدائه على لاعب فريق أوتوهو الكونغولي، ليقوم حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء لحارس مرمى الأبيض، إلا أن هذا القرار، جاء بعد إجراء المدير الفني للزمالك معتمد جمال بكل التغييرات.

ومع إجراء جمال كل تغييراته، لجاء إلى إعادة سيف الجزيري مهاجم الفريق للمشاركة في مركز حراسة المرمى، لتعويض محمد صبحي واستكمال الدقائق المتبقية من المباراة وهو ما حدث بالفعل ونجح الجزيري في الخروج إلى بر الأمان رفقة الأبيض، الصعود إلى نصف نهائي الكونفدرالية.

سيف الجزيري يعيد إلى الأذهان لقطة عمر السعيد مع الأبيض

وأعاد مشهد مشاركة سيف الجزيري مهاجم الزمالك، رفقة الأبيض في مركز حراسة المرمى بمباراة اليوم لمدة تقترب من 15 دقيقة، إلى الأذهان ما حدث مع الأبيض في نصف نهائي كأس الكونفدرالية عام 2019 أيضًا.

ففي عام 2019 تعرض الفارس الأبيض لموقف مماثل، بعدما تعرض حارس مرماه محمود جنش للبطاقة الحمراء أمام النجم الساحلي، وكان وقتها المدير الفني للأبيض كريستيان جروس أجرى كل تغييراته.

وكان مهاجم الأبيض آنذاك هو عمر السعيد، ليستعين به جروس في مركز حراسة المرمى، ليستكمل المباراة، بعد طرد جنش وهو أمر مماثل للموقف الذي تعرض له الزمالك اليوم أيضًا.

وخلق هذا التشابه حالة من التفاؤل لدى جماهير القلعة البيضاء، حيث نجح الزمالك آنذاك في الصعود لنهائي البطولة، تحقيق اللقب أيضًا، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية، وهو ما تأمل الجماهير البيضاء في تكراره خلال النسخة الحالية.

منافس الزمالك في نصف نهائي كأس الكونفدرالية

وتأهل نادي الزمالك إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره أوتوهو الكونغولي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

ويواجه الأبيض في نصف نهائي البطولة، فريق شباب بلوزداد الجزائري، الذي تأهل إلى الدور ذاته بعدما تخطى فريق المصري البورسعيدي.

