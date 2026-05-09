ابنة رشوان توفيق تكشف سبب غيابه عن عزاء هاني شاكر

كتب : معتز عباس

06:47 م 09/05/2026 تعديل في 07:34 م
    الفنان الكبير رشوان توفيق
    صابرين من كواليس المسلسل مع رشوان توفيق
    الفنان رشوان توفيق
    رشوان توفيق (2)
    وزير الأوقاف بصحبة توفيق رشوان
    وزير الأوقاف يزور الفنان رشوان توفيق (3)
    توفيق رشوان مع وزير الأوقاف أسامة الأزهري
    رشوان توفيق
    الفنان القدير رشوان توفيق
    رشوان توفيق (7)
    رشوان توفيق (4)
    رشوان توفيق (6)
    رشوان توفيق (2)
    رشوان توفيق (1)
    رشوان توفيق (8)
    رشوان توفيق (9)
    الفنان رشوان توفيق
    رشوان توفيق (5)
    رشوان توفيق في عزاء والدة سلوى محمد علي (5)
    رشوان توفيق وحفيدته نور وخطيبها
    رشوان-توفيق
    رشوان توفيق حزينا
    رشوان توفيق ومحمد ممدوح بختام مهرجان القاهرة (15)
    رشوان توفيق ومحمد ممدوح بختام مهرجان القاهرة (11)

طمأنت الاعلامية هبة رشوان، الجمهور ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، على الحالة الصحية للفنان القدير رشوان توفيق.

وقالت "هبة" في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إن والدها حالته الصحية جيدة ولم يتعرض لأي وعكة، مضيفة: "هو زي الفل وتركيزه كويس".

وأوضحت أن والدها "رشوان توفيق" بلغ من العمر 93 عامًا، وقدمه أصبحت تعاني بعض الشيء، وبعد إجراء بعض الكشوفات الطبية ثلاث أطباء طالبوا بضرورة رعايته جيدًا، مضيفة: "رشوان توفيق أصبح لا يخرج كثيرًا بسبب صعوبة في ارتداء الأحذية.

وأكدت أن أسرته حريصة دائمًا على حمايته صحيًا من أي انتكاسة قد يتعرض لها أو تطرأ نتيجة تناول أدوية شديدة، التي تؤثر على معدته وشهيته بشكل كبير.

وشددت على أن والدها بحالة صحية جيدًا وليس مصاب بأي وعكة، لكنه بلغ من العمر الذي يحتاج فيه إلى رعاية خاصة كونه رجل مسن، والأفضل لنا أن نحافظ عليه تجنبًا لأي انتكاسة.

وبشأن عدم تواجده في عزاء الفنان الراحل هاني شاكر، شددت على أن رشوان توفيق لا يتأخر عن أي عزاء وتقديم الواجب للمعزين، لكنه وصل من العمر 93 عامًا، وغيابه كان بسبب بعد المكان وصعوبة الحضور لظروفه الصحية، وإذا كان حضور أي مناسبة اجتماعية في مقدروه سوف يكون موجود بلا أدنى شك.

معلومات وآخر أعمال رشوان توفيق

الفنان القدير رشوان توفيق تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على درجة البكالوريوس في التمثيل والإخراج، وقدم ما يقرب من 320 عملًا بين السينما والتليفزيون.

يذكر أن أخر أعمال رشوان توفيق مسلسل "انحراف"، 2022، بطولة روجينا، أحمد صفوت، سميحة أيوب، لوسي، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، تأليف مصطفى شهيب، إخراج رؤوف عبد العزيز.

