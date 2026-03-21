يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الترجي التونسي، اليوم السبت 21 مارس الجاري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة من الصور لغرفة ملابس الفريق قبل دقائق من انطلاق المباراة، للتأكيد على أن كل الأمور تسير بشكل جيد.

نتيجة الذهاب بين الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الأهلي والترجي في تونس، انتهت لصالح الأخير بهدف دون مقابل، مما يمنح الفريق التونسي الأفضلية في مباراة اليوم، حيث يحتاج إلى التعادل فقط لضمان التأهل.

وعلى الجانب الآخر، يدخل المارد الأحمر مباراة اليوم، ليس أمامه أي خيار سوى الفوز بفارق هدفين لضمان التأهل مباشرة إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مع الفائز من مباراة صن داونز الجنوب أفريقي وستاد مالي.

ويذكر أن نتيجة مباراة الذهاب بين صن داونز وستاد مالي، كانت قد انتهت بفوز الفريق الجنوب أفريقي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

أحداث مثيرة قبل مباراة الأهلي والترجي

وشهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث المثيرة للجدل، قبل ساعات من انطلاق مباراة الأهلي والترجي، حيث أظهرت جماهير الترجي غضبا عارما من الاتحاد الأفريقي "كاف"، منذ اللحظة الأولى من وصولها للقاهرة.

وفور وصول جماهير الترجي للقاهرة، توجهت إلى مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ورفعت لافتة كتب عليها: "أفريقا تكسب في الملعب وليس على الورق".

كما شهدت الساعات القليلة الماضية إلقاء القبض على عدد من جماهير الترجي التونسي، بسبب الدخول في مشاجرة مع عدد من جماهير الأهلي والجيش الملكي المغربي أيضًا المتواجدين في القاهرة.

