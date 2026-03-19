بسبب موقعة الأهلي والترجي.. تغيير موعد مران منافس الزمالك في الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

02:23 م 19/03/2026

فريق الزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في الخامسة مساء غدٍ الجمعة على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ومن المقرر أن يخوض فريق أتوهو تدريبه الأساسي في السادسة مساء الغد على ستاد القاهرة الدولي.

انشغال استاد القاهرة بمباراة الأهلي والترجي

جاء ذلك بناء على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب انشغال ستاد القاهرة بمباراة أخرى في بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل، بين الأهلي والترجي التونسي، وحرصه على أن تكون تدريبات الفريقين في نفس اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك تعادل مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات بالكونغو برازفيل.

فيديو قد يعجبك



الرئيس السيسي يلتقي بن زايد بالإمارات ويجدد إدانته للاعتداءات الإيرانية
أخبار مصر

الرئيس السيسي يلتقي بن زايد بالإمارات ويجدد إدانته للاعتداءات الإيرانية
"لو صُمت في مصر وسافرت السعودية قبل العيد.. أعيّد ولا أصوم؟".. أمين الفتوى
جنة الصائم

"لو صُمت في مصر وسافرت السعودية قبل العيد.. أعيّد ولا أصوم؟".. أمين الفتوى
ألعاب نارية بالملايين.. الداخلية تصادر 4.5 مليون قطعة قبل العيد بالقاهرة
حوادث وقضايا

ألعاب نارية بالملايين.. الداخلية تصادر 4.5 مليون قطعة قبل العيد بالقاهرة
مخرج "حكاية نرجس" لـ"مصراوي" هذا هو سر ظهور شبيهة "عزيزة بنت إبليس"
دراما و تليفزيون

مخرج "حكاية نرجس" لـ"مصراوي" هذا هو سر ظهور شبيهة "عزيزة بنت إبليس"
صداع النوم في رمضان.. متى يتحول من إزعاج إلى علامة خطر؟
رمضان ستايل

صداع النوم في رمضان.. متى يتحول من إزعاج إلى علامة خطر؟

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق حتى الثلاثاء
بالأسماء.. وزيرة التضامن تعلن الأمهات المثاليات للعام 2026
رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)
مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
ضرب بارس وبوشهر.. هل يموت العالم بطيئًا بالاقتصاد أم سريعًا بالنووي؟