يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في الخامسة مساء غدٍ الجمعة على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ومن المقرر أن يخوض فريق أتوهو تدريبه الأساسي في السادسة مساء الغد على ستاد القاهرة الدولي.

انشغال استاد القاهرة بمباراة الأهلي والترجي

جاء ذلك بناء على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب انشغال ستاد القاهرة بمباراة أخرى في بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل، بين الأهلي والترجي التونسي، وحرصه على أن تكون تدريبات الفريقين في نفس اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.



جدير بالذكر أن فريق الزمالك تعادل مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات بالكونغو برازفيل.