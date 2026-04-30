يعقد محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، اجتماعًا مع لاعبي الفريق داخل غرفة الملابس، وذلك قبل انطلاق التدريبات الختامية اليوم استعدادًا لمباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك، والمقرر إقامتها مساء غدا الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ووفقًا لمصدر داخل النادي، الاجتماع سيعقد بناءً على توصية من عضو مجلس الإدارة سيد عبد الحفيظ، الذي رأى ضرورة أن يلعب الشناوي دورًا قياديًا في هذه المرحلة، من أجل تخفيف الضغوط الواقعة على اللاعبين نتيجة تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

تفاصيل اجتماع الشناوي بلاعبي الأهلي المرتقب

وأشار المصدر لمصراوي إلى أن الشناوي سيتحدث عن أهمية التركيز الكامل داخل الملعب، وضرورة تحقيق الفوز في مباراة القمة، مع تجنب الدخول في أي مشادات مع لاعبي المنافس، إلى جانب الابتعاد عن الاعتراضات المتكررة على قرارات التحكيم إن وُجدت، حتى لا يتأثر تركيز الفريق داخل اللقاء.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في أن يسهم هذا الاجتماع في رفع الحالة المعنوية للاعبين قبل المواجهة الحاسمة، التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة وتاريخية في الكرة المصرية.