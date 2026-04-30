أعلنت وزارة التجارة في باكستان فتح ستة ممرات برية لنقل البضائع المتجهة إلى إيران، في خطوة تهدف إلى معالجة تكدس الشحنات، وذلك بموجب قرار دخل حيز التنفيذ في الخامس والعشرين من أبريل.

ويقضي القرار بالسماح بنقل البضائع القادمة من دول أخرى عبر الأراضي الباكستانية وصولاً إلى إيران باستخدام الطرق البرية.

ويأتي هذا الإجراء في ظل تكدس نحو ثلاثة آلاف حاوية إيرانية في موانئ كراتشي وجوادر منذ اندلاع النزاع قبل شهرين.

وتربط المسارات الستة المحددة بين الموانئ الرئيسية في باكستان، وهي كراتشي وقاسم وجوادر، ومعبرين حدوديين مع إيران هما غبد وتفتان، مروراً بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد الذي يحد إيران.

ويستند إخطار وزارة التجارة إلى اتفاق مبرم عام 2008 بين إسلام آباد وطهران يسمح بنقل البضائع والركاب براً، إلا أن إيران لم تكن تستخدم هذه الطرق سابقاً لاعتمادها على موانئها في حركة التجارة.