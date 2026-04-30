باكستان تفتح ستة ممرات برية لنقل البضائع إلى إيران

كتب : وكالات

03:37 م 30/04/2026

أعلنت وزارة التجارة في باكستان فتح ستة ممرات برية لنقل البضائع المتجهة إلى إيران، في خطوة تهدف إلى معالجة تكدس الشحنات، وذلك بموجب قرار دخل حيز التنفيذ في الخامس والعشرين من أبريل.

ويقضي القرار بالسماح بنقل البضائع القادمة من دول أخرى عبر الأراضي الباكستانية وصولاً إلى إيران باستخدام الطرق البرية.

ويأتي هذا الإجراء في ظل تكدس نحو ثلاثة آلاف حاوية إيرانية في موانئ كراتشي وجوادر منذ اندلاع النزاع قبل شهرين.

وتربط المسارات الستة المحددة بين الموانئ الرئيسية في باكستان، وهي كراتشي وقاسم وجوادر، ومعبرين حدوديين مع إيران هما غبد وتفتان، مروراً بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد الذي يحد إيران.

ويستند إخطار وزارة التجارة إلى اتفاق مبرم عام 2008 بين إسلام آباد وطهران يسمح بنقل البضائع والركاب براً، إلا أن إيران لم تكن تستخدم هذه الطرق سابقاً لاعتمادها على موانئها في حركة التجارة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
حوادث وقضايا

محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
أخبار مصر

الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي: 65% من المصريين دون 40 عامًا وتوفير الوظائف تحدٍ كبير
أخبار مصر

الرئيس السيسي: 65% من المصريين دون 40 عامًا وتوفير الوظائف تحدٍ كبير
أسرار كهف مريم ومدينة الموتى.. حكاية جبل الطير بالوادي الجديد
أخبار المحافظات

أسرار كهف مريم ومدينة الموتى.. حكاية جبل الطير بالوادي الجديد
ما مصير سعر الذهب بعد تثبيت الفائدة الأمريكية؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

ما مصير سعر الذهب بعد تثبيت الفائدة الأمريكية؟ خبراء يجيبون

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"