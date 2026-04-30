استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الخميس، نيكولاي باتروشيف، مساعد رئيس روسيا الاتحادية ورئيس مجلس الملاحة البحرية الروسية، والوفد رفيع المستوى المرافق له، في زيارة تفقدية موسعة تهدف لفتح آفاق تعاون جديدة وتنمية السياسة البحرية المشتركة بين البلدين.

تعاون لتنمية السياسة البحرية المشتركة

وقال باتروشيف: لقد عقدنا في مصر خلال زيارتنا العديد من اللقاءات المثمرة التي سادها الود، واليوم نختتم جولاتنا بهذا اللقاء الذي نهدف من خلاله إلى إيجاد آفاق تعاون جديدة وتنمية السياسة البحرية المشتركة، بما يساهم في تعزيز دور الأكاديمية الرائد في المنطقة، خاصة وأن الوفد المرافق يضم نخبة من العلماء وممثلي المؤسسات الحكومية الروسية لصياغة مستقبل هذا التعاون.

تحديات الرقمنة والتحول نحو الموانئ الذكية

وأكد مساعد الرئيس الروسي أن العالم يواجه اليوم استحقاقات عصر جديد، حيث لا تزال 90% من تجارة الكوكب تعتمد على النقل البحري، رغم التوجه نحو الفضاء الرقمي، لافتاً إلى أن هذا القطاع يزداد تعقيدا مع دخول الرقمنة والمعايير البيئية الصارمة، وتحول الموانئ إلى مراكز ذكية.

مصر وروسيا.. إرث بحري راسخ

وأضاف باتروشيف -في كلمته التي ألقاها بمقر الأكاديمية بالإسكندرية- أن مصر وروسيا تمتلكان إرثا وتاريخا بحريا راسخا، فيما أكد أن اختيار الإسكندرية مقرا للأكاديمية منذ أكثر من نصف قرن يعد استكمالاً لرسالة حضارية بدأت منذ فجر التاريخ، واصفا المدينة بأنها رمز أبدي للثقافة ومنبع لا ينضب للمعرفة.

بدوره، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار أن الزيارة تجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، مشدداً على ضرورة الاستثمار في "كفاءات المستقبل" (Future Talent)، حيث اعتبر أن إعداد كوادر بشرية عالية التأهيل في القطاع البحري لم يعد خياراً تعليمياً، بل ضرورةً استراتيجيةً وركيزةً أساسيةً للأمن الاقتصادي العالمي وضمان استقرار سلاسل الإمداد الدولية.

الريادة في الملاحة الذكية والسفن ذاتية القيادة

وأوضح عبد الغفار أن الأكاديمية تتبوأ موقع الريادة في تطوير منظومة التعليم البحري عبر تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والملاحة الذكية والسفن ذاتية القيادة، لافتاً إلى الدور المحوري للأكاديمية في المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ومستشهداً بنماذج التعاون الناجحة مع الجانب الروسي مثل فعاليات "مهرجان العلوم" مع شركة "روساتوم" وأسبوع الروبوتات مع جامعة "ستافروبول" الروسية.

استعراض المسيرة الريادية للأكاديمية

واستعرض الدكتور إسماعيل عبد الغفار اللقاء تاريخ الأكاديمية ونشأتها كإحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، مسلطًا الضوء على دورها الريادي على مدار أكثر من نصف قرن في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي البحري، ونجاحها في تخريج أجيال من الكوادر المؤهلة التي تقود القطاع البحري واللوجستي في المنطقة العربية حاليًا.

جولة تفقدية بمبنى القبة السماوية

واختتمت الزيارة بجولة تفقدية شملت مبنى القبة السماوية، حيث اطلع المسؤول الروسي على القدرات التقنية والعلمية للأكاديمية، وقام الدكتور إسماعيل عبد الغفار بتقديم درع الأكاديمية للسيد نيكولاي باتروشيف تقديراً لزيارته التاريخية، مع تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.