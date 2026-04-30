كشف مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق، أبرز مفاتيح لعب الأهلي والزمالك خلال مباراة القمة المرتقبة.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء غدا الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

مصطفى يونس يكشف أخطر لاعب في لقاء القمة

قال مصطفى يونس في تصريحات خاصة لمصراوي: "البرازيلي خوان بيزيرا أبرز لاعب في القمة وأيضا وناصر منسي، هما أهم اثنين في الزمالك، والأهلي "مفيش حد في حالته"، بالنسبة لحسين الشحات فهو من الناس المخلصة اللي جت الأهلي عكس ناس كتير، يلعب بكل ما لديه مثل تريزيجيه "شبل من أشبال الأهلي".

وأضاف: "بالنسبة للمفاضلة بين الشناوي وشوبير، الأمر فني والأخطاء واردة، وفي المباراة الماضية شوبير أخطأ في هدف وحيد، لا يجب التقليل من شوبير فهو حارس المستقبل".

واختتم يونس: "بالنسبة لغيابات الأهلي، لو كانوا مؤثرين لأحدثوا الفارق في المباريات الماضي، لاعب يمر بفترة عدم توازن، هذا أمر طبيعي في الكرة لكن ما ليس طبيعي الروح، ممكن أكون أقل من الفريق اللي قدامي واكسب بالروح".

اقرأ أيضًا:

