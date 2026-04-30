مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

- -
17:00

النادي الأوليمبى

جميع المباريات

مصطفى يونس لمصراوي: شوبير حارس المستقبل.. وبيزيرا أخطر لاعب في الزمالك

كتب : هند عواد

01:48 م 30/04/2026

مصطفى يونس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق، أبرز مفاتيح لعب الأهلي والزمالك خلال مباراة القمة المرتقبة.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء غدا الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

مصطفى يونس يكشف أخطر لاعب في لقاء القمة

قال مصطفى يونس في تصريحات خاصة لمصراوي: "البرازيلي خوان بيزيرا أبرز لاعب في القمة وأيضا وناصر منسي، هما أهم اثنين في الزمالك، والأهلي "مفيش حد في حالته"، بالنسبة لحسين الشحات فهو من الناس المخلصة اللي جت الأهلي عكس ناس كتير، يلعب بكل ما لديه مثل تريزيجيه "شبل من أشبال الأهلي".

وأضاف: "بالنسبة للمفاضلة بين الشناوي وشوبير، الأمر فني والأخطاء واردة، وفي المباراة الماضية شوبير أخطأ في هدف وحيد، لا يجب التقليل من شوبير فهو حارس المستقبل".

واختتم يونس: "بالنسبة لغيابات الأهلي، لو كانوا مؤثرين لأحدثوا الفارق في المباريات الماضي، لاعب يمر بفترة عدم توازن، هذا أمر طبيعي في الكرة لكن ما ليس طبيعي الروح، ممكن أكون أقل من الفريق اللي قدامي واكسب بالروح".

مصطفى يونس الزمالك الأهلي مباراة القمة بيزيرا شوبير

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تثبيت الفائدة الأمريكية.. كيف تؤثر على تكلفة اقتراض الحكومة من الأسواق
"ونش التحرير و8 ملايين داخل أتوبيس".. أغرب 6 سرقات في مصر
قضية "بيت فاطم".. قصة المتهم بهتك عرض 4 فتيات في 8 سنوات "تسلسل زمني"
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
هل تجمع أغنية "الغلاوة" بين شيرين عبدالوهاب وبهاء سلطان؟.. مصدر يجيب
أخبار

المزيد

