4 حلول لتعويض هاني.. كيف يفكر توروب في الجبهة اليمنى أمام الزمالك؟

كتب-رمضان حسن:

02:18 م 30/04/2026

محمد هاني وياسر إبراهيم

يمتلك الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 4 حلول لحل أزمة الجبهة اليمنى أمام الزمالك في مباراة القمة، وذلك لتعويض محمد هاني، الذي يغيب للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء غدا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج بالدوري.

كيف يحل توروب أزمة الجبهة اليمنى في الأهلي؟

قال مصدر داخل الجهاز الطبي في الأهلي لمصراوي: "كريم فؤاد أصبح جاهزا بدنيا لمباراة القمة، بعد عودته للتدريبات الجماعية قبل مواجهة بيراميدز الأخيرة، اللاعب تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها بجزع في الرباط الداخلي للركبة".

وأشار المصدر إلى أنه إذا قرر ييس توروب ضم كريم فؤاد لقائمة المباراة، فليس هناك ما يمنع من قدرته على المشاركة ضد الزمالك وخلافة محمد هاني.

واختتم المصدر: "توروب أمامه عدة خيارات لتعويض غياب محمد هاني، منها أيضا إشراك أحمد عيد أو الاعتماد على حسين الشحات الذي يعود من الإيقاف، أو الدفع بأحمد رمضان بيكهام، وأخيرا احتمالية تكليف كريم فؤاد بهذه المهمة".

ما مصير سعر الذهب بعد تثبيت الفائدة الأمريكية؟ خبراء يجيبون
نقيب الموسيقيين اللبناني يكشف لـ"مصراوي" حقيقة وفاة فيروز
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)
أبرزها منحة استثنائية.. 6 توجيهات للرئيس السيسي في عيد العمال 2026
بعد تثبيت الفائدة الأمريكية.. كيف تؤثر على تكلفة اقتراض الحكومة من الأسواق
