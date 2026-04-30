ضبطت أجهزة الأمن بمديريتي أسوان والأقصر 5 عناصر إجرامية بتهمة تجميع وحجب المواد البترولية عن التداول لإعادة بيعها في السوق السوداء اليوم الخميس.

رصد نشاط تجميع المواد البترولية بأسوان والأقصر

أكدت تحريات قطاع الأمن العام قيام 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بتجميع كميات كبيرة من الوقود من محطات مختلفة بنطاق محافظتي أسوان والأقصر وحجبها عن المواطنين بقصد التربح غير المشروع من بيعها بأسعار أزيد من المقرر رسميًا.

ضبط 2700 لتر وقود والتحفظ على 3 سيارات نقل

عقب تقنين الإجراءات نجحت الأكمنة في ضبط المتهمين حال استقلالهم 3 سيارات "اثنتان منها منتهية التراخيص" ومحمل عليها قرابة 2700 لتر مواد بترولية قبل تهريبها وبيعها خارج المسار القانوني لها بأسواق الصعيد.

اعترافات المتهمين بالتربح من بيع الوقود بالسوق السوداء

بمواجهة المتهمين اعترفوا بتحصيل الكميات المضبوطة من عدة محطات تمهيدًا لبيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح سريعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

