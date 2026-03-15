وجه نادي الترجي التونسي تحذير إلى جماهيره، قبل ساعات قليلة من مباراة الفريق المرتقبة أمام الأهلي، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 15 مارس الجاري نظيره الترجي التونسي، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "حمادي العقربي".

تحذير من الترجي لجماهيره

وحرص الترجي التونسي، على توجيه تحذير إلى جماهيره قبل مباراة الأهلي، من خلال بيان رسمي عبر حسابه على "فيس بوك"، جاء نصه كالتالي: "يعلم الترجي الرياضي، أنه وعلى إثر تفطن قوات الأمن إلى وجود تذاكر مزيفة يتم تداولها خارج القنوات الرسمية لبيع التذاكر، و التي أسفرت عن إيقافات لبعض مروجي هذه التذاكر".

وأضاف: "النادي يؤكد أنه لا يتحمل أي مسؤولية مادية أو معنوية، عن بيع أو اقتناء أو استعمال هذه التذاكر".

واختتم النادي: "كما يذكر النادي، بأن استعمال أو ترويج التذاكر المزورة يعرض أصحابها، إلى التتبعات الجزائية المنصوص عليها قانونًا في حالات التدليس والتزوير".

موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

ويخوض المارد الأحمر مباراة العودة أمام الترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

والجدير بالذكر أن مباراة العودة بين الأهلي والترجي التونسي، ستقام دون حضور جماهيري للأحمر، تنفيذا لعقوبة اللعب مباراتين دون جماهير، بسبب ما بدر من الجماهير الحمراء في مباراة الأهلي والجيش الملكي بدور المجموعات.

