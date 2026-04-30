أهدى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، درع الاتحاد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال فعاليات احتفالية عيد العمال التي أُقيمت بحضور عدد من القيادات العمالية والمسؤولين.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، في احتفال عيد العمال، والذي أُقِيمَ بمقرِ الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن برنامج الاحتفال استُهِلَ بتلاوةِ آيةٍ من القرآن الكريم، ثم ألقى عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كلمة بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال، قدم في نهايتها درع عيد العمال كهدية تذكارية للرئيس. عقب ذلك؛ عُرِضَ فيلم تسجيلي عن الاحتفال السنوي لعيد العمال، وأهم أنشطة وزارة العمل بعنوان "صناع الحاضر وبناة المستقبل".