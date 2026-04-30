يبحث عدد كبير من المواطنين عن آلية تحديث بيانات البطاقات التموينية عبر منصة مصر الرقيمة 2026.

ويأتي تحديث البيانات كخطوة أساسية لضمان استمرار صرف الدعم التمويني للمستفيدين الحاليين، فضلًا عن إتاحة الفرصة لإدراج مستحقين جدد ضمن منظومة الدعم، حيث يمكن لجميع أرباب الأسر ملء الاستمارة وليس فقط الحاصلين على الدعم حاليًا.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم من خلال منصة "مصر الرقمية"، عبر الدخول على الخدمات، ثم اختيار "التموين"، والضغط على خدمة "استمارة تحديث بيانات المواطن"، وقراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، ثم بدء الخدمة.

وشددت الوزارة على ضرورة مطابقة البيانات المُدخلة مع ما هو مدوّن في بطاقة الرقم القومي، مع الالتزام بالدقة الكاملة، حيث سيتم رفض أي طلب يحتوي على بيانات غير صحيحة أو ناقصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة التلاعب أو انتحال الهوية.

كما يتعين على المتقدمين الالتزام بسياسات الأمان الإلكتروني، واستخدام الخدمة للأغراض الشخصية والقانونية فقط، مع الرجوع للجهات المختصة في حال الحاجة إلى تعديل أي بيانات رسمية.

الأوراق المطلوبة لتحديث بيانات بطاقة التموين

تشمل المستندات المطلوبة بطاقة الرقم القومي للوالدين، وإيصال كهرباء، ووثيقة الزواج، وشهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم، إلى جانب بيانات المؤهل الدراسي والمركبات، ورقم كارت الخدمات المتكاملة في حالة وجود فرد من ذوي الإعاقة.

وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوى، يمكن التواصل مع مركز خدمة المواطنين عبر الرقم 15999 للحصول على الدعم والمساعدة في استكمال إجراءات التحديث.

عوامل تتسبب في إيقاف بطاقة التموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة عوامل تتسبب في إيقاف بطاقة التموين، ومن أبرزها، عدم حذف المتوفين من البطاقة التموينية، وإدراج أفراد لا تربطهم صلة قرابة بالأسرة المقيدة على البطاقة، وسفر أحد أفراد البطاقة للخارج لفترة طويلة دون إخطار مكتب التموين، وعدم استخدام البطاقة في صرف السلع التموينية لمدة تتجاوز 6 أشهر.

أسباب وقف صرف الدعم

كشفت وزارة التموين عن أسباب وقف صرف البطاقات التموينية وهي، امتلاك الفرد أراضي زراعية ذات مساحات كبيرة تصل لـ 10 أفدنة، وإذا كان المواطن يمتلك سيارة فارهة، وشغل المواطن لوظيفة حكومية وتجاوز راتبه 10 آلاف جنيه شهريا.

شروط تحديث بيانات بطاقة التموين

وضعت وزارة التموين شروط يجب الالتزام بها عند تحديث بيانات بطاقة التموين، وهي، مطابقة البيانات المقدمة مع المستندات الرسمية، وإدخال معلومات صحيحة ودقيقة، واستكمال البيانات المطلوبة بشكل كامل.

ويتم رفض أي طلب يحتوي على بيانات غير صحيحة أو ناقصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود تلاعب أو انتحال.