فتح مكاتب البريد الجمعة والسبت لصرف معاشات مايو بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

04:46 م 30/04/2026

تفتح مكاتب البريد بمحافظة المنوفية أبوابها يومي الجمعة والسبت الموافق 1 و2 مايو 2026، لصرف معاشات شهر مايو، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.

مواعيد العمل الرسمية

تعمل المكاتب المخصصة يوم الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، بإجمالي 32 فرعًا، بينما تستقبل المكاتب المواطنين يوم السبت من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرًا، بإجمالي 61 فرعًا على مستوى المحافظة.

تقليل الزحام وتسهيل الخدمة

يأتي القرار بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد، بهدف تخفيف التكدسات داخل المكاتب، وضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم بسهولة وأمان، خاصة خلال فترات صرف المعاشات التي تشهد إقبالًا كبيرًا.

اهتمام بخدمة المواطنين

يؤكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتوفير بيئة مناسبة تضمن سهولة الحصول على المعاشات دون معاناة أو ازدحام.

