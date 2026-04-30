فجّر كمين أمني مفاجأة صادمة اليوم، بعدما كشف عن واقعة تبديل جثامين داخل مستشفى تلا العام، في مشهد أثار حالة واسعة من الجدل والغضب بين الأهالي.

تفتيش يكشف الحقيقة

أوضح مصدر أن الواقعة بدأت بتسلم أسرة سيدة من قرية الخطاطبة جثمانًا من المستشفى تمهيدًا لدفنه، إلا أن مرورهم عبر كمين أمني وطلب القوة فحص التصريح والجثمان، كشف المفاجأة، بعدما تبين لنجل المتوفاة أن الجثمان لا يعود لوالدته.

إعادة الجثمان للمستشفى

أشار المصدر إلى أن الأسرة أعادت الجثمان فورًا إلى مستشفى تلا، حيث تبين وجود خطأ في إجراءات تسليم الجثامين، ما أدى إلى ارتباك داخل ثلاجة الموتى، وظهور جثة مجهولة بدلًا من الجثمان الصحيح.

جثمان مفقود وغموض مستمر

لفت المصدر إلى أن الواقعة أسفرت عن وجود جثمان غير معلوم الهوية داخل الثلاجة، في مقابل جثمان آخر مفقود لم يتم التوصل إليه حتى الآن، ما زاد من حدة القلق بين الأسر.

غضب ومطالب بالتحقيق

أكد الأهالي أن الواقعة تمس حرمة الموتى ومشاعر ذويهم، مطالبين بفتح تحقيق عاجل لكشف أسباب هذا الخطأ ومحاسبة المسؤولين عنه.

تحركات مرتقبة

تستعد الجهات المختصة لبدء التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، والوقوف على أسباب الخلل داخل منظومة حفظ وتسليم الجثامين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.