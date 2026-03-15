شنّ بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، هجومًا حادًا على مجلس إدارة القلعة البيضاء، مطالبًا برحيله، مؤكدًا أنه لم يقدّم الإضافة المنتظرة للنادي خلال الفترة الماضية.

وقال التابعي، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج يقدمه الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، إن انتصارات الزمالك في الفترة الأخيرة جاءت بـ"حلاوة روح"، معتبرًا أن مجلس الإدارة الحالي لم يحقق مردودًا حقيقيًا للنادي.

وأضاف أن تصدّر الزمالك لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز أمر "وهمي"، مشيرًا إلى أن النتائج الحالية لا تعكس استقرارًا إداريًا أو فنيًا داخل النادي.

تصدر الزمالك للدوري جاء بالصدفة

وتابع نجم الزمالك السابق تصريحاته مؤكدًا أن تصدر الفريق جاء "بالصدفة"، على حد وصفه، منتقدًا أداء مجلس الإدارة، ومشيرًا إلى أنه يتعامل مع الأزمات بطريقة غير حاسمة.

واختتم التابعي تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس الإدارة الحالي أقل من اسم وتاريخ نادي الزمالك، مطالبًا بضرورة اتخاذ قرارات جادة تعيد الاستقرار للنادي خلال المرحلة المقبلة.