هل تصبح أسرع إقالة في المونديال؟.. قرار عاجل من تونس بعد الخسارة بخماسية

حالة من الغضب الشديد سادت الشارع الكروي في تونس بعد الهزيمة القاسية التي مُني منتخب نسور قرطاج أمام نظيره السويدي بنتيجة 5-1، في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026.

وفي أعقاب الهزيمة، كشفت وسائل إعلام تونسية عن وجود دعوات داخل الاتحاد التونسي لكرة القدم لعقد اجتماع طارئ لبحث مستقبل الجهاز الفني وسط مطالب بإقالة المدرب صبري لموشي من قيادة الفريق.

هزيمة منتخب تونس من السويد لم تكن الأولى بينما خسر أمام بلجيكا بخماسية نظيفة في المباراة الودية التحضيرية لكأس العالم المقامة في الولايات المتحدة، المكسيك، كندا لترتفع حصيلة الأهداف المسجلة في تونس إلى 10 أهداف خلال عشر أيام فقط.

وكان منتخب تونس ظهر بشكل جيد خلال التصفيات المؤهلة للمونديال، ولكن ظهرت الأزمات الفنية، خلال المشاركة في البطولة العربية، حيث خرج الخضر من الدور الأول، وتم إقالة المدير الفني للفريق حينها منذر الكبير.

مستقبل صبري لموشي مع منتخب تونس

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية أن الاتحاد التونسي لكرة القدم قرر عقد اجتماع طارئ خلال الساعات المقبلة لمناقشة تداعيات الخسارة الثقيلة، وتقييم وضع الجهاز الفني في ظل تراجع نتائج المنتخب خلال الفترة الماضية.

ويواجه صبري لموشي ضغوطاً متزايدة بعد البداية المخيبة في البطولة، ما فتح باب التكهنات حول إمكانية رحيله، ليصبح أول مدرب يفقد منصبه خلال منافسات المونديال إذا ما قرر الاتحاد التونسي اتخاذ هذا الخيار.

وكان لموشي قد تولى قيادة المنتخب التونسي عقب رحيل المدرب الوطني سامي الطرابلسي، الذي غادر منصبه بعد مشاركة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية 2025

مجموعة تونس في كأس العالم 2026



ويقع منتخب تونس في المجموعة السادسة في كأس العالم 2026 التي تضم منتخبات اليابان، السويد ، هولندا.

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