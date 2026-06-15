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طارق العشري يختار التشكيل الأنسب لمنتخب مصر أمام بلجيكا في كأس العالم

كتب : محمد الميموني

04:20 م 15/06/2026 تعديل في 04:34 م

طارق العشري

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تحدث طارق العشري، المدير الفني لفريق فاركو السابق، عن مباراة منتخب مصر و بلجيكا في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة ، المكسيك، كندا.

وقال طارق العشري، خلال تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": أتمني أن نقدم مباراة كبيرة وأن يكون التوفيق حليف منتخبنا.. مصر فريق كبير والخصم منتخب قوي ومنظم في الملعب.

وشدد: المباراة صعبة بكل تأكيد لأننا نواجه منتخب قوي ويمتلك عدد من النجوم الكبار و مدرسته تشبه المدرسة السويدية في كرة القدم".

وأكمل العشري تصريحاته : أتمني من لاعبي منتخب مصر التركيز وعدم ارتكاب أخطاء ضد بلجيكا وأن نلعب بثقة كبيرة ولا نخشى نجوم المنافس وأن يكون التوفيق حليفنا الليلة.

واختار طارق العشري التشكيل الأنسب من وجهة نظره أمام بلجيكا وجاء كالتالي:

حراسة المرمى : مصطفى شوبير

خط الدفاع : محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم ، أحمد فتوح .

خط الوسط : حمدي فتحي ، إمام عاشور ، مروان عطية .

خط الهجوم : تريزيجيه ، عمر مرموش،محمد صلاح.

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طارق العشري كأس العالم مصر وبلجيكا

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