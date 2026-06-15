نادي مدينتي للجولف يضيف لقب الدوري إلى سلسلة إنجازاته المحلية

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حقق نادي مدينتي للجولف إنجازا كبيرا بتتويجه بطلا لدوري الجولف لموسم 2025-2026، وذلك لأول مرة في تاريخه، ليصبح النادي الوحيد الذي يضم دولاب بطولاته الثلاثية المحلية، بعدما تمكن من التتويج بلقبي كأس مصر في الموسم الماضي وكأس السوبر في افتتاحية الموسم الحالي، ثم ضم إليهما بطولة الدوري.

وتم تسليم درع الدوري وسط أجواء احتفالية بنادي جولف مدينتي، الذي استضاف الجولة الأخيرة من البطولة، في حضور رئيس اتحاد الجولف عمر هشام طلعت، ونائبه المهندس محمد أنور، وعضو مجلس الإدارة محمد وجدي، الذين قاموا بتكريم الأبطال في ختام الموسم الاستثنائي الذي شهد منافسات قوية على جميع الألقاب. ونال نادي جولف مدينتي تقديرا خاصا لاستضافة احتفالية تسليم درع الدوري للعام الخامس على التوالي.

وأكد جوش نورث، مدير نادي مدينتي للجولف، أن الفوز بدرع الدوري جاء تتويجا للجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون طوال الموسم، ويمثل نقطة انطلاق نحو المزيد من البطولات، ويُعد امتدادا لمسيرة النجاحات الكبيرة التي حققها النادي خلال الفترة الماضية.

ويُعد نادي مدينتي للجولف أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى، وقد نجح منذ تأسيسه في استضافة العديد من البطولات المحلية والدولية، أبرزها بطولة سلسلة الجولة الآسيوية "الآشيان تور 2022"، والبطولة العربية للناشئين والسيدات 2025، وبطولة مصر الدولية المفتوحة، أقدم بطولات اللعبة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اختيار جولف مدينتي أفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا لعدة أعوام متتالية.